تعلن Alliance Investments عن ترميز 500 مليون جنيه استرليني من العقارات في المملكة المتحدة

أعلنت Alliance Investments بشراكة مع tZERO و Tezos Foundation و Megalodon لإقامة STO لمشروع River Plaza الذي يحوي عقارات فاخرة على ضفة النهر في وسط مانشستر 31 اكتوبر 2019.

Alliance Investments هي شركة استثمار عقارية مباشرة للمطوّر، اعلنت اليوم عن خططها لترميز مشاريع عقارية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

أول مشروع سيخضع لخطة ترميز العقارات هو River Plaza ، وهو مشروع سكني فاخر مكون من 180 وحدة يقع على ضفاف نهر أورويل وقبالة كاستلفيلد في مانشستر مباشرة. بالتعاون مع tZERO و Tezos Foundation و Megalodon ، يعد مشروع River Plaza الممول من Alliance Investments كأول عرض رمزي (STO) للأوراق المالية مدعومًا من الناحية العقارية.

تعتزم Alliance Investments ترميز 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل من قيمة River Plaza. و سيشتمل الSTO لدى River Plaza على خدمات tZERO في مجال تقنية الرموز، وبروتوكول Tezos blockchain وخدمات Megalodon الاستشارية.

إن استخدام River Plaza لبروتوكول tZERO للرموز الأمنية (Security tokens) سيجعله متوافقًا مع تكنولوجيا التداول الثانوية لـ tZERO من خلال الاستفادة من نظام تداول بديل تديره شركة PRO Securities، LLC، وهي شركة تابعة لـ tZERO، كطريق لإطلاق السيولة للمستثمرين. من المتوقع إطلاق الSTO في الربع الأول من عام 2020.

راني زهر قال، مدير الاستثمار لدى Alliance Investments “إن جمع الأموال من خلال ال STO هو أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، بالإضافة أنها أكثر استقلالية وديمقراطية من التمويل التقليدي. نحن نعتقد أننا في طليعة التغيير التكنولوجي الذي يمكن أن يعرقل نموذج التمويل الحالي، ويسعدنا أن نتشارك مع شركتين عالميتين، tZERO و Tezos، ليقودوا ابتكار أول STO لدينا.”

يهدف العرض الرمزي المضمون، أو (Security Token Offering (STO القائم على العقارات الى إصدار أوراق المالية محسنة رقمياً لدى الشركة القابضة التي تمتلك الأصول العقارية، و بشكل عام ، يمكن هيكلة هذه الرموز لتمثيل مجموعة متنوعة من الأملاك والمصالح الاقتصادية، مثل حقوق الملكية في شركة تملك الأصل، أو مصلحة في دين مضمون بالعقار، أو دخل يعتمد على أسس التدفقات النقدية من الأصل، أو فائدة ناتجة من نمو رأس المال لمشروع في مرحلة التخطيط.

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قال ساوم نورصالحي، الرئيس التنفيذي لشركة tZERO “نحن نؤمن إيماناً راسخا أن الأوراق المالية الرقمية الممثلة برموز الأمان هي الجيل القادم لكيفية تداول العالم للقيم. سوف تضفي العقارات الحقيقية على الديمقراطية الوصول إلى هذه الفئة من الأصول الحصرية تقليديًا ، ونحن سعداء بالشراكة مع Alliance Investments لتعزيز هدفنا المتمثل في رمزية وتداول جميع الأصول. ” صرح عضو مجلس إدارة مؤسسة Tezos، هوبرتوس ثونهاوسر، قائلاً “نحن معجبون برؤية ريادة الأعمال في Alliance Investments لإعادة تعريف الملكية العقارية ومهمة tZERO لإتاحة الأصول السائلة لكافة المستثمرين. تتمثل مهمتنا في استخدام طاقة البلوكتشين واعتمادها، و نحن متحمسون للعمل مع Alliance و tZERO لجعل هذا المشروع حقيقة واقعية. ” و قال استيبان فان جور، الشريك الإداري لشركة Megalodon “يسعدنا أن نرى شركة مثل Alliance Investments تتصدر دورها في إبراز أصولها ويسرنا تقديم المشورة لهم بشأن أول STO.”

سيتم ترميز 500 مليون جنيه إسترليني من المشاريع العقارية على مدى السنوات القليلة المقبلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع مشاريع تتراوح بين المباني السكنية، ومساكن الطلاب، إلى العقارات التجارية و الفندقية.

من المقرر استكمال مبنى River Plaza في الربع الثالث من عام 2022. لمزيد من المعلومات حول River Plaza ، تفضل بزيارة www.riverplazatoken.com.