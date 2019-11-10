توقعات أسبوعية لسعر الإيثر: دعم للاتجاه الصعودي

توقعات أسبوعية لسعر الإيثر ، انخفض سعر ETH مؤخرًا دون مستوى الدعم 188 دولارًا و 186 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال السعر يتداول فوق مستويات الدعم الرئيسية 180 دولار و 178 دولار. هناك خط اتجاه صعودي مهم يتشكل مع دعم بالقرب من 180 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD. قد يبدأ الزوج في زيادة جديدة طالما لم يكن هناك إغلاق يومي أدنى مستوى الدعم 178 دولار.

يحتفظ سعر Ethereum حاليًا بدعم كبير مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتراجع البيتكوين. من المحتمل أن يرتفع سعر ETH إلى 188 دولار و 190 دولار.

توقعات أسبوعية لسعر الإيثر

في الأسبوع الماضي ، بدأت Ethereum في انخفاض بطيء وثابت من أعلى 190 دولارًا. الأهم من ذلك ، تم تداول ETH دون مستوى الدعم الرئيسي 188 دولار للانتقال إلى منطقة هبوطية على المدى القصير.

كان هناك اختراق أدنى من منطقة الدعم 186 دولار. أخيرًا ، ارتفع السعر إلى ما دون مستوى الدعم 182 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. ومع ذلك ، فشل الدببة في الحصول على قوة أقل من 180 دولار.

نتيجة لذلك ، استرد Ethereum أكثر من 182 دولار و متوسط ​​الحركة البسيط ل 4 ساعات. فقد تم تداوله فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6 % للحركة الهبوطية من أعلى مستوى له عند 194 دولار إلى 180 دولار.

ارتفع السعر فوق خط الاتجاه الهبوطي المتصل مع وجود مقاومة بالقرب من 184 دولار على الرسم البياني لـ 4 ساعات لـ ETH / USD. في الوقت الحالي ، يتماسك السعر فوق مستوى 182 دولارًا.

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توجد مقاومة فورية بالقرب من منطقة 188 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من المستوى البالغ 194 دولارًا إلى 180 دولارًا يقع أيضًا بالقرب من مستوى 188 دولارًا.

وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستوى المقاومة 188 دولار قد يدفع السعر إلى الأعلى. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 194 دولار. قد تؤدي أي زيادة إضافية إلى ضبط السرعة لكسر حاجز 200 دولار.

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 180 دولار و 178 دولار. هناك خط اتجاه صعودي مهم يتشكل مع دعم بالقرب من 180 دولار على نفس الرسم البياني. إغلاق يومي فقط دون دعم 178 دولار يمكن أن يبدأ حركة هبوطية أخرى نحو مستوى 160 دولار.

يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن سعر Ethereum يحتفظ بوضوح بدعمين صعوديين مهمين بالقرب من مستوى 178 دولار. وبالتالي ، هناك فرص لزيادة جديدة أعلى من مستويات 185 دولار و 188 دولار ما لم يكن هناك كسر واضح دون 178 دولار.