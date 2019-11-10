ازدحام بلوكتشين إيوس: توزيع EIDOS يستهلك ٩٥٪ من عمليات التحويل

تام شمس - الأحد 10 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - إن بلوكتشين إيوس مزدحمة بتوزيع توكنات EIDOS، حسبما أفادت بورصة العملات المشفرة كوين بيز يوم ٩ نوفمبر.

ففي منشور على مدونتها، تزعم كوين بيز أنها واجهت مشكلة في معالجة معاملات عملائها بسبب ازدحام شبكة إيوس بسبب توزيع توكنات EIDOS. ومنذ ذلك الحين، قامت البورصة بحل المشكلة عن طريق زيادة كمية وحدة المعالجة المركزية المتعثرة، وتأمين جزء كافٍ من وقت وحدة المعالجة المركزية المتبقية على الشبكة لمعالجة معاملاتها.

ومن المثير للاهتمام، أن الحادث تسبب أيضًا في زيادة سعر وقت وحدة المعالجة المركزية على الشبكة بأكثر من ١٠٠٠٠٠٪ على مدار ٤ ساعات. حيث وصل سعر وقت وحدة المعالجة المركزية إلى حوالي ٧,٦٩ إيوس/مللي ثانية.

سبب ازدحام إيوس

وفقًا لكوين بيز، تم إصدار توكن يسمى EIDOS على إيوس يوم ٣١ أكتوبر، ويتضمن توزيعه إرسال المعاملات على الشبكة من العقد المميز للتوكن.

وقد أدرجت البورصات أزواج EIDOS مقابل تيثر في ١ نوفمبر للسماح للأشخاص الذين تلقوا التوكنات ببيعها مقابل العملة المستقرة.

ومن أجل بيع التوكنات، استأجر المستخدمون وقت وحدة المعالجة المركزية للشبكة لزيادة عدد عمليات النقل التي تتم معالجتها بواسطة بلوكتشين. وقد أدى هذا بدوره إلى دخول شبكة إيوس في وضع الازدحام والحد من عدد المعاملات التي يمكن للمستخدمين بثها على حصتهم التناسبية من إجمالي موارد وحدة المعالجة المركزية المخزنة على بلوكتشين.

Advertisements

النشاط المتعلق بالتوكن مسؤول عن جزء كبير من إجمالي النشاط على الشبكة:

"حاليًا، نلاحظ أن حوالي ٩٥٪ من جميع إجراءات تحويل إيوس مرتبطة بعقد EIDOS."

شبكة إيوس تتصرف كما هو متوقع

لا يتمكن المستخدمون المتوسطون، الذين لديهم قدر ضئيل نسبيًا من موارد وحدة المعالجة المركزية، من إرسال المعاملات. وتشير كوين بيز أيضًا إلى أنه:

"من المهم ملاحظة أن بروتوكول إيوس يتصرف كما هو متوقع، لكن وضع الازدحام يمنع المستخدمين من إجراء معاملات تتجاوز حصة وحدة المعالجة المركزية الخاصة بهم."

ومع ذلك، تشير البورصة أيضًا إلى أن هذا الوضع مؤقت فقط. حيث تتوقع كوين بيز أن تعود الشبكة إلى حالتها الطبيعية بمجرد أن يصبح الأمر غير مربح لجمع التوكنات أو تنتهي صلاحية إيجار وحدة المعالجة المركزية بعد ٣٠ يومًا ولا يجدد المقرضون عقد الإيجار.