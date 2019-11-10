توقعات أسبوعية لسعر البيتكوين: المزيد من الجوانب السلبية المحتملة

توقعات أسبوعية لسعر البيتكوين ، فبعد ما كان يتداول سعر البيتكوين فوق 9000 دولار ، الان انخفضت عملة البيتكوين بشدة مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر حاليًا في منطقة هبوطية ، مع إغلاق أدنى من 9000 دولار و 8920 دولار. كان هناك كسر دون مثلث انكماش رئيسي مع دعم بالقرب من 9180 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD. يظهر السعر حاليًا إشارات هبوطية وقد يتراجع أكثر نحو 8560 دولارًا أو 8300 دولار.

يتم تداول سعر البيتكوين في اتجاه هبوطي أدنى من 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال سعر BTC معرضة لخطر المزيد من السلبيات نحو 8300 دولار على المدى القريب.

توقعات أسبوعية لسعر البيتكوين

في الأيام القليلة الماضية ، اندمجت عملة البيتكوين في نطاق أعلى من الدعم البالغ 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، فشل المضاربون على الارتفاع في حماية الخسائر ، مما أدى إلى كسر هبوطي أسفل منطقة الدعم الرئيسية البالغة 9000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 % للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7317 دولار إلى 10578 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك كسر دون مثلث انكماش رئيسي مع وجود دعم بالقرب من 9180 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD.

لقد فتح الأبواب أمام المزيد من الخسائر دون مستوى الدعم البالغ 8920 دولارًا ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات. كان الانخفاض قويًا واستقرت عملة البيتكوين إلى ما دون مستوى 8800 دولار.

في الوقت الحالي ، يتماسك السعر دون مستويات 9000 دولار و 8900 دولار. يوجد دعم فوري بالقرب من مستويات 8600 دولار و 8560 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7317 دولار إلى 10578 دولار بالقرب من مستوى 8560 دولار.

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إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد ينخفض ​​السعر نحو مستويات الدعم 8330 و 8300 دولار. كانت المنطقة المذكورة عند مستوى 8300 دولار بمثابة مقاومة في وقت سابق ، والآن من المرجح أن تقدم الدعم.

أي خسائر أخرى قد تدفع السعر نحو الدعم عند 8080 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الصعودية من أدنى مستوى 7317 دولار إلى 10578 دولار.

على الجانب العلوي ، يمكن أن تعمل منطقة الدعم الأخيرة بالقرب من مستوى 9000 دولار كمقاومة. علاوة على ذلك ، يمثل المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 لكل 4 ساعات عقبة رئيسية بالقرب من مستوى 9100 دولار. لذلك ، هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق 9100 دولار لمزيد من المكاسب في المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح في منطقة هبوط دون مستوى الدعم 9000 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ل 4 ساعات. وبالتالي ، هناك فرص كبيرة للمزيد من الخسائر تجاه الدعم البالغ 8560 دولارًا أو منطقة محورية تبلغ 8300 دولار.