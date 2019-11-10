بوبي لي: سيصل سعر بيتكوين إلى ٥٠٠ ألف دولار "ليحل محل" الذهب بحلول عام ٢٠٢٨

تام شمس - الأحد 10 نوفمبر 2019 02:52 مساءً - قال بوبي لي، وهو شخصية معروفة في الصناعة، إن بيتكوين ستتجاوز القيمة السوقية للذهب وقد تصل في نهاية المطاف إلى مليون دولار.

ففي سلسلة من التغريدات يوم ١٠ نوفمبر، أصبح لي، الذي شارك في تأسيس بورصة العملات المشفرة الصينية BTCC والذي يدير الآن شركة محفظة بيتكوين الناشئة، أحدث صوت في النقاش الدائر حول بيتكوين مقابل الذهب.

لي: إن القيمة السوقية لبيتكوين ستصل إلى ٨ تريليونات دولار

تبلغ القيمة السوقية لسوق الذهب ٨ تريليونات دولار، بينما تبلغ قيمة بيتكوين السوقية ١٦٠ مليار دولار فقط. وبينما تقل بنحو خمسين مرة في الوقت الحاضر، يعتقد لي أن الانعكاس قد يأتي في ٢٠٢٨.

وكتب يقول "أتوقع أن يحدث #الإحلال خلال ٩ سنوات وأن زوح بيتكوين مقابل الدولار سيرتفع بما يتجاوز ٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي".

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ومثل الكثيرين، استند لي في حجته حول نجاح بيتكوين على تناقص العرض من خلال تخفيضات المكافآت. وأشار إلى أنه في العقد المقبل، ستحصل كمية بيتكوين التي يتم صرفها إلى القائمين بالتعدين على كل كتلة إلى النصف ثلاث مرات. وأضاف لي:

بحلول العام العشرين، سيكون الإنتاج اليومي الجديد فقط ٢٥٥ مليار دولار أمريكي - أي أن التضخم السنوي أقل من ٠,٥٪. أكثر ندرة من # الذهب!"

قد تنجح طباعة النقود في رفع بيتكوين إلى مليون دولار

تتوافق حججه مع تنبؤات نموذج راسخ يرسم سعر بيتكوين - الأسهم إلى التدفق. حيث تستخدم الأداة التي أنشأها محلل وسائل الإعلام الاجتماعية بلان بي بالمثل المعروض الجديد من بيتكوين مقابل مخزونها الحالي للتنبؤ بقيمتها المستقبلية.

وحسما ذكر كوينتيليغراف، فإن الحسابات تدعي وصول سعر بيتكوين/الدولار إلى ٨٣٠٠ دولار فقط حتى النصف التالي في مايو ٢٠٢٠. ومع ذلك، يجب أن يتغير الوضع بسرعة، مع وصولها لسعر ١٠٠٠٠٠ دولار بعد ذلك بعامين.