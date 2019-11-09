بيتكوين تحوم دون ٨٨٠٠ دولار مع ارتفاع أرباح العملات البديلة

تام شمس - السبت 9 نوفمبر 2019 08:53 مساءً - السبت، ٩ نوفمبر - سجلت معظم العملات العشرين المشفرة الأعلى مكاسب معتدلة خلال اليوم في وقت كتابة المقالة، بعد أن حطمت بيتكوين (BTC) علامة ٨٨٠٠ دولار مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٠.٢٧% خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٨٧٩٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بنسبة ٥,٥٪ تقريبًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كما ذكرت كوينتيليغراف مؤخرًا، هبطت عملة بيتكوين بالأمس إلى أقل من ٩٠٠٠ دولار وفقدت أكثر من ٢٠٠ دولار في ساعة واحدة.

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ١٩,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١١,٩ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

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وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ٠,٥٢% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٨٢ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ١,٠٨% من قيمتها.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ٠,٩٦% تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,٢٧٧ دولار تقريبًا. خلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٥,٤٦٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، كانت العملة الوحيدة التي سجلت خسائر هي يونوس سيد ليو (LEO)، منخفضةً بنسبة ٠,٣٢٪ خلال اليوم.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٤٠,١ مليار دولار، أي حوالي ٣,٧٢% أقل من القيمة التي سجلها قبل أسبوع.