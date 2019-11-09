تيثر تدعم دفاع بيتر ماكورماك ضد كريغ رايت

تام شمس - السبت 9 نوفمبر 2019 03:52 مساءً - أعلنت شركة تيثر الرائدة للعملة المستقرة أنها ستدعم مقدم بودكاست العملات المشفرة بيتر ماكورماك في دعوى قضائية ضد كريغ رايت، الذي يزعم أنه منشئ بيتكوين.

حيث كشف المحامي العام لشركة تيثر وبورصة العملات المشفرة بيتفينكس، ستيوارت هوغنر، في ٨ نوفمبر أن تيثر ترفض أيضًا مزاعم رايت بأنه ساتوشي ناكاموتو. وأوضح قائلًا:

"كان لدى رايت فرص لا تعد ولا تحصى لإثبات أنه ساتوشي ولم يفعل ذلك بشكل قاطع".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أبريل، قام مؤيد بيتكوين إس في (BSV)" كريغ رايت" برفع دعوى تشهير ضد ماكورماك بسبب اتهامه رايت بالاحتيال وادعائه زورًا أنه ساتوشي ناكاموتو، منشئ بيتكوين. ونتج عن هذه الخطوة من قبل فريق رايت القانوني أيضًا حذف باينانس لبيتكوين إس في في أبريل جنبًا إلى جنب مع البورصات الأخرى بما في ذلك كراكن وشيبشيفت.

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تيثر تنضم إلى "اللعبة الطويلة" ضد رايت

يقول هوغنر إن تيثر "تقف وراء" ماكورماك في دفاعه ضد رايت. ويقترح هوغنر أن الدعم المقدم يتجاوز مجرد الكلمات، على الرغم من أن المحامي لم يوضح بالضبط نوع الدعم الذي سيتلقاه ماكورماك:

"يمكن أن يكون التقاضي مكلفًا، لكننا ملتزمون باللعبة الطويلة. ونحن معجبون بإدانة بيتر، وندعم كل فخر دفاعه ضد ما نعتبره دعوى تافهة ومزعجة".

رايت متورط أيضًا في نزاعات قانونية أخرى، لكن كمدعى عليه في قضية قانونية أخرى أقامها الشريك التجاري السابق ديفيد كلاينمان. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، كشفت وثائق المحكمة المقدمة في ١ نوفمبر أن رايت لا يمكنه دفع تسوية بقيمة ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين (٤,٤ مليارات دولار) في القضية.