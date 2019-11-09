حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة لباكت يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق

تام شمس - السبت 9 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - بلغت أحجام التداول اليومية لعقود بيتكوين الآجلة في بيتكوين على منصة الأصول الرقمية باكت أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تم تداول ١٧٤١ عقدًا يوم ٩ نوفمبر.

وقد أعلنت باكت الرقم القياسي الجديد، قائلة:

"لقد سجلنا اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ ١٧٥٦ من عقود بيتكوين الآجلة على باكت."

ارتفاع الحجم يتزامن مع تراجع سعر بيتكوين

وأشار حساب تويتر المخصص لبيانات حجم تداول العقود الآجلة في باكت، Bakkt Volume Bot، إلى التطور في ٨ نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الحجم اليومي البالغ ١٧٤١ (حوالي ١٥,٥ مليون دولار) زيادة بنسبة ١٠٩٪ عن ٨٣٤ عقدًا تم تداولها في اليوم السابق مع كل عقد يعادل بيتكوين واحد.

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الرسم البياني لحجم التداول اليومي لباكت. المصدر: Bakkt Volume Bot

يتزامن الحجم القياسي الجديد مع انخفاض حاد في سعر بيتكوين، حيث انخفض إلى أقل من ٩٠٠٠ دولار. وبلغ آخر سعر تداول لعقود باكت ٨٨٩٥ دولارًا.

حجم باكت يرتفع شهرًا بعد شهر

كانت أحجام تداول بيتكوين الشهرية في ارتفاع مستمر منذ إطلاقها. ففي أكتوبر، بلغت أحجامها أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث تم تداول ٤٥٢ عقدًا.

وبشكل ملحوظ، في ٢٦ أكتوبر، تداولت باكت ١١٨٣ من عقود بيتكوين الآجلة بعد تسجيل زيادة مذهلة في الحجم بنسبة ٢٥٧٪ خلال ٢٤ ساعة. وقد تزامن ذلك أيضًا مع حركة السعر الرئيسية التي أرسلت بيتكوين إلى أكثر من ١٠٠٠٠ دولار.