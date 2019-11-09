يتم تمكين ١٠٪ من أعمال موني غرام بين الولايات المتحدة والمكسيك بالعملات المشفرة

تام شمس - السبت 9 نوفمبر 2019 02:49 مساءً - حسب تقديرات البنك الدولي، فإن سوق التحويلات العالمي لعام ٢٠١٦ بلغ ٥٧٣ مليار دولار، و٤٢٢ مليار دولار من ذلك إلى البلدان النامية.

إن الإجراء البسيط المتمثل في تحويل الأموال من بلد إلى آخر - والمعروف أكثر باسم التحويلات المالية - هو أحد الأوزان الاقتصادية الثقيلة في السوق، ومع ذلك، فإن تكنولوجيا بلوكتشين تستعد لتغيير عملياتها على أي حال. وبكونها مناسبة بالفعل لنقل وحدات القيمة بشكل آمن في جميع أنحاء العالم، فإن نفس التكنولوجيا التي تشغل بيتكوين لها آثار كبيرة على شركات التحويلات المالية في العالم.

وتعد ريبل من بين أكثر الشركات ذات الصلة بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى هذا المجال من خلال عدسة التكنولوجيا المالية - حيث أصبحت منصة السيولة عند الطلب والعملة المشفرة XRP جزءًا من الطريقة التي تعمل بها شركة موني غرام الرئيسية لتحويل الأموال منذ أغسطس ٢٠١٩.

أثناء حديثه على خشبة المسرح في مؤتمر ريبل سويل، قال أليكس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة موني غرام، في وقت مبكر اليوم بأن ١٠٪ من أعمال شركته بين الولايات المتحدة والمكسيك يحدث بمساعدة من ريبل عند الطلب للسيولة.

Advertisements

ولكن ١٠ ٪ من ماذا؟

إن الدعاية الرقيقة والإيجابية لبلوكتشين على موقع ريبل الإلكتروني تستدعي المزيد من الاهتمام للإحصاء. حيث من المثير للإعجاب أن تتمكن تقنية العملات المشفرة من المساهمة بنسبة ١٠٪ من كيفية قيام إحدى شركات التحويلات الكبرى بعملٍ ما بين بلدين، ولكن متى تم الوصول إلى هذا الإنجاز الهام، وماذا تمثل ١٠٪ من الحجم الكلي؟ بالوصول إلى تعليق، ذهب هولمز إلى تفاصيل محدودة:

"١٠٪ تتعلق بمنصة ODL (عند الطلب للسيولة) وتمثل النسبة المئوية لحجم البيزو المكسيكي الذي نتداول به. فنحن نأخذ الدولار الأمريكي ونشتري بيزو مكسيكي. ونواصل العمل مع ريبل لبناء السيولة. لدينا الآن أربعة ممرات جديدة بدأناها، بما في ذلك البيزو الفلبيني والدولار الأسترالي. وسيتم تحديد النجاح الحقيقي من خلال انضمام آخرين إلى المنصة، لذا فإنها الأيام الأولى".

ولعدم الرغبة في الكشف عن حجم أعمال موني غرام في الولايات المتحدة والمكسيك، بدا هولمز سعيدًا للحديث عن إمكانات التكنولوجيا لجلب تسهيل المعاملات الدولية إلى بلدان جديدة.