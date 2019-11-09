الشركة وراء زي كاش تتبرع بعلامتها التجارية لمؤسسة زي كاش

تام شمس - السبت 9 نوفمبر 2019 12:52 مساءً - تبرعت شركة إلكتريك كوين (ECC) بعلامة زي كاش التجارية لمؤسسة زي كاش. وكانت إلكتريك كوين قد أنشأت وأطلقت العملة المشفرة زي كاش (ZEC) التي تركز على الخصوصية في عام ٢٠١٦، وستمتلك الآن العلامة التجارية بشكل ثنائي مع المؤسسة المقابل.

إلكتريك كوين ومؤسسة زي كاش تجريان مفاوضات منذ أغسطس

بناءً على اتفاقية موقعة في ٦ نوفمبر، ستكون مؤسسة زي كاش مسؤولة ماليًا عن التكاليف المرتبطة بتعيين العلامة التجارية وحمايتها.

وعند الإعلان عن الأخبار، ذكرت مؤسسة زي كاش الخلاف الحالي مع إلكتريك كوين على مستقبل العلامة التجارية. حيث أشارت المؤسسة أنها عادت إلى المفاوضات مع إلكنريك كوين بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق في أواخر أغسطس ٢٠١٩، خلال منتدى مجتمع زي كاش.

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أوضحت إلكتريك كوين أن اتفاقية العلامات التجارية مهمة لأنها تحمي السمعة وتفصل منتجًا واحدًا عن الآخر. وقالت الشركة إن العلامة التجارية لشركة زي كاش تحمي المجتمع من عمليات الاحتيال، كما أنها توفر سلطة قانونية لإدارة سلسلة بوكتشين في زي كاش.

ووفقًا لإلكتريك كوين، فإن هذا التبرع يتيح لهم حل مشكلتين أساسيتين - لتكريم ودعم تعليقات مجتمع زي كاش، وللمركزية في المنظمة. كما لاحظت مؤسسة زي كاش أن الاتفاقية تحافظ على التشغيل البيني مع الأطر القانونية والتجارية القياسية.

ذكر كوينتيليغراف في أكتوبر عن إصدار مزيف يحتمل أن يكون ضارًا من ZecWallet الأصلية لمؤسسة زي كاش. وتُظهر اتفاقية إلكتريك كوين ومؤسسة زي كاش التزامهما بمنع مثل هذه الحالات.