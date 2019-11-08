ماليزيا ستفرض قيودًا على المعاملات النقدية بقيمة ٦ آلاف دولار في عام ٢٠٢٠: تقرير

تام شمس - الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:29 مساءً - تخطط ماليزيا لفرض حد ٦٠٠٠ دولار على المعاملات النقدية في عام ٢٠٢٠، وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي في البلاد. وتهدف القيود الجديدة إلى منع استخدام النقد في الأنشطة غير المشروعة، ولن تؤثر على المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم أو الكيانات الأخرى التي تتعامل لأغراض المساعدة الإنسانية.

الأسرة الماليزية المتوسطة تنفق ١٩٠٠ دولار شهريًا

ادعى عبد الرشيد، نائب المحافظ المعني الذي يعمل لدى بنك نيغارا ماليزيا (BNM)، أن التدابير ستنطبق على جميع المعاملات التي تشمل النقد المادي، بما في ذلك المدفوعات مقابل السلع والخدمات، وفقًا لتقارير الصحيفة المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية ذا ستار.

وسيتم تطبيق حد ٢٥٠٠٠ رينجت ماليزي (٦٠٤٨ دولارًا) أيضًا على التبرعات والتحويلات بين كيانات مثل الأشخاص والشركات، حسبما يشير التقرير.

ووفقًا لرشيد، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فإن معظم الأسر الماليزية تنفق حوالي ٨٠٠٠ رينجت (١٩٣٥ دولارًا) شهريًا. كما أشار رشيد إلى أن غرامات مخالفة الإجراءات المقترحة لن تتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ المخالفة المرتكبة.

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بنك نيغارا ماليزيا ينتظر ردود فعل الجمهور على التدابير المقترحة

كما سلط رشيد الضوء على الحاجة إلى حد المعاملات النقدية في البلاد، بالنظر إلى الطبيعة المجهولة للمعاملات النقدية. في تقرير نشرته مجموعة ذا إيدج ميديا غروب المحلية، قال رشيد:

"لا يزال النقد يتعرض على نطاق واسع للإساءة من خلال أنشطة غير مشروعة. وعلى هذا النحو، يستهدف هذا الإجراء المعاملات النقدية الكبيرة المعرضة لخطر أكبر من التعرض لإساءة الاستخدام. هذا أيضًا لا يعوق المدفوعات النقدية المشروعة للسلع والخدمات - ومعظمها مخصص للعناصر الصغيرة."

نقلًا عن ممارسات مماثلة تبنتها إندونيسيا، أعرب رشيد عن استعداده لجمع تعليقات الجمهور حول هذه المسألة. وأشار إلى أن السياسة العامة تستغرق عادة حوالي ستة أشهر قبل فرضها.