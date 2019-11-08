بيتكوين تنخفض ​​٣٠٠ دولار، والخسائر اليومية بين العملات البديلة تصل إلى ١٠٪

تام شمس - الجمعة 8 نوفمبر 2019 09:48 مساءً -

بعد الانخفاض دون ٩٠٠٠ دولار، شهدت بيتكوين (BTC) تراجع آخر اليوم وليهبط سعرها أكثر من ٢٠٠ دولار في ساعة واحدة.

وإلى جانب بيتكوين، فإن أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية تشهد خسائر كبيرة بنحو ١٠٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

بعد انخفاض جديد في الأسعار، يتم تداول بيتكوين بانخفاض بلغ ٤,٩٪ إلى ٨٧٣٦ دولارًا. ومع أعلى مستوى خلال اليوم عند ٩٢٥٣ دولارًا، هبطت عملة بيتكوين أكثر من ٥٠٠ دولار في وقت سابق اليوم وانخفضت بنحو ٤٪ على مدى الأيام السبعة الماضية، مع ارتفاع خلال الأسبوع أعلى من ٩٥٠٠ دولار.

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مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تعد يونيوس سيد ليو (LEO) العملة الوحيدة التي حققت مكاسب في وقت كتابة المقالة. حيث ارتفعت العملة البديلة بنسبة ١٪ ليتم تداولها عند ٠,٩٩ دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

ومن ناحية أخرى، انخفضت ألغوراند (ALGO)، العملة العشرين الأكبر من حيث القيمة السوقية، بأكثر من ١٠٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداولها بسعر ٠,٢٤ دولار.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة في الوقت الحالي ٢٣٧ مليار دولار، وفقًا لكوين٣٦٠.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف يوم ٥ نوفمبر، يقول بعض المحللين إن الحركات الحادة الجديدة في سعر بيتكوين تملأ الفجوات في العقود الآجلة. وهذه الفجوات عطلت السوق فجأة بمئات الدولارات قبل أن تتعافى بعد دقائق، وتُلاحظ في المواقف التي تنتهي فيها جلسة واحدة أعلى أو أقل من المكان الذي تبدأ فيه الجلسة التالية. وبحسب ما ورد أصبح سد الثغرات في العقود الآجلة أمرًا قياسيًا في بيتكوين، حيث يستخدمه المحللون للتنبؤ بحدوث انخفاضات محتملة في السوق.

ليس أفضل يوم لسوق بيتكوين.