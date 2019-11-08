الشرطة الصينية تلقي القبض على الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرو بي تي" حول نزاع مزعوم مع بيتماين

تام شمس - الجمعة 8 نوفمبر 2019 09:48 مساءً - تم احتجاز مؤسس شركة تعدين بيتكوين "مايكرو بي تي" اعتبارًا من ٨ نوفمبر من قِبل شرطة شنزن للمساعدة في التحقيق، وفقًا لمصدر إخباري محلي. ومن المحتمل أن تستجوب الشرطة زوكسينغ يانغ بشأن مزاعم انتهاك الملكية الفكرية فيما يتعلق بتكنولوجيا بيتماين ومقرها بكين.

الادعاءات السابقة بانتهاك براءات الاختراع

عمل يانغ سابقًا في بيتماين كمدير لتصميم المعالجات، وطور طرازات أنتمينر إس٧ وإس٩. وبعد أن تراجعت المحادثات حول خيارات الأسهم، غادر يانغ، وجمع ٢٠ مليون دولار لتأسيس "مايكرو بي تي".

وفي عام ٢٠١٧، رفعت بيتماين دعوى على الشركة بسبب انتهاك مزعوم لبراءة اختراع. ومع ذلك، ناشد محامو يانغ بنجاح إلغاء البراءة في العام التالي.

هل قام جيهان وو بالتحريض على تجديد التحقيقات؟

قال مصدر إنه لم يتضح سبب استئناف الشرطة للتحقيقات في هذا الوقت. ومع ذلك، فإن توقيت اعتقال يانغ، الذي يأتي مباشرة بعد العودة غير المتوقعة للمؤسس المشارك جيهان وو إلى بيتمان، قد يوحي بأن وو يمكن أن يشارك.

وقد عاد وو إلى الشركة في نهاية شهر أكتوبر، حيث طرد زميله المؤسس وأكبر مساهم، ميكريي تشان. وقد قام وو بطرد ​​تشان علنًا من جميع الواجبات الشهر الماضي، محذرًا من أن أي موظف لا يزال يتواصل معه قد يتم فصله.