باور ليدجر تغلق صفقة لطرح بلوكتشين للطاقة في جنوب أستراليا

تام شمس - الجمعة 8 نوفمبر 2019 09:48 مساءً - أبرمت شركة بلوكتشين الأسترالية للطاقة "باور ليدجر" شراكة مع شركة محلية لتجارة الطاقة لطرح تكنولوجيتها في جنوب أستراليا. وسيسمح البرنامج المعتمد على بلوكتشين من باور ليدجر الأستراليين بتجميع تخزينهم الزائد للطاقة الشمسية والبطاريات في محطة طاقة افتراضية من أجل التحكم والإدارة بشكل أكبر في طاقتهم.

اتفاق تجاري مع تاجر الجملة الأسترالي باور كلوب

ضمن الشراكة، ستقوم شركة باور ليدجر بدمج تطبيقها لتجارة الطاقة على أساس بلوكتشين (VPP) في عرض تجاري لشركة باور كلوب لتاجر الكهرباء في أستراليا، حسبما أعلنت الشركة يوم ٧ نوفمبر.

وعلى غرار المبادرات الأخيرة التي قامت بها باور ليدجر، يهدف المشروع الجديد إلى تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى أسعار الكهرباء بالجملة وتقليل تكاليف الطاقة السنوية.

وعلى وجه التحديد، سيتمكن أعضاء باور كلوب من تجميع شبكة تخزين الطاقة الشمسية والبطارية الخاصة بهم لتكون بمثابة VPP، وهي محطة توزيع الطاقة المستندة إلى مجموعة النظراء المصممة لتعزيز توليد الطاقة وتوفير تجارة الطاقة. وعلى هذا النحو، سيتم تمكين المستخدمين من بيع الطاقة الشمسية خلال فترات ارتفاع الطلب على الكهرباء وارتفاع الأسعار، حسبما يشير التقرير.

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تقنية باور ليدجر تهدف إلى تحقيق اللامركزية في صناعة الطاقة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها

من المتوقع أن تمكن هذه التكنولوجيا الأستراليين من التحكم في وقت استخدامهم للطاقة والمبلغ الذي يدفعونه، وبالتالي تجنب التكاليف والرسوم الإضافية الخفية من قبل تجار التجزئة للكهرباء، حسبما يشير البيان الصحفي.

وقد أشارت جيما غرين، المؤسسة المشاركة ورئيسة مجلس إدارة شركة باور ليدجر، في بيان إلى أن مستقبل صناعة الكهرباء سيكون لامركزيًا وديموقراطيًا، تمامًا مثل ما حدث لصناعة سيارات الأجرة من خلال تطبيقات مشاركة السيارات مثل أوبر وأولا. وصرحت غرين أنه "لم تعد بحاجة إلى أن تكون شركة كهرباء ضخمة لتسويق الطاقة".

وفي بيان صحفي، قال باور ليدجر أن الصفقة التجارية الجديدة هي أول لفة على نطاق واسع من تكنولوجيا تجارة الطاقة. وتأتي الصفقة بعد أول برنامجين تجريبيين من باور ليدجر لتجارة الطاقة في أستراليا الغربية تم إطلاقهما في سبتمبر ٢٠١٩.