فيتشين تكشف عن حل تتبع الغذاء "فودغيتس" في معرض الاستيراد الصيني

تام شمس - الجمعة 8 نوفمبر 2019 08:33 مساءً -

كشفت منصة تطبيق بلوكتشين في سنغافورة النقاب عن نظام بلوكتشين جديد للتتبع في صناعة الأغذية والمشروبات.

في أحد التدوينات يوم ٧ نوفمبر، أكدت الشركة أنها تعمل مع مجموعة شهادات الغذاء DNV GL وخبير سلسلة التوريد ASI Group في المشروع، المعروف باسم فودغيتس Foodgates.

فيتشين "المستفيد المباشر" من الموقف الموالي لبلوكتشين

جاء الإعلان الأصلي في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) لهذا العام، والذي سيعقد في الفترة من ٥ إلى ١٠ نوفمبر في شنغهاي.

وقد علق المدير العمليات في فيتشين كيفن فينغ قائلًا: "إن ثبات بلوكتشين العمومي إلى جانب معلومات يمكن التحقق منها يجعل هذا الحل فريدًا من نوعه".

وقد كشفت شركة فيتشين عن أن فودغيتس قد تم تشغيلها بالفعل، حيث قامت باستيراد لحوم البقر الفرنسية إلى الصين في حدث حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شى جين بينغ، الذين تحدثوا أيضًا في المعرض.

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بلوكتشين ليست جديدة لصناعة المواد الغذائية

حققت بلوكتشين غزوات كبيرة في صناعة المواد الغذائية في السنوات الأخيرة. وقد كرست الشركات الطاقة لتتبع كل شيء من القهوة إلى الخس، بحجة أن دفاتر السجلات الثابتة توفر الوقت والمال وتضيف الأمان إلى سلاسل الإمداد. ومع ذلك، فقد جاء النقد من الخبراء الذين حددوا أوجه القصور في النظم الجديدة المحتملة.

حيث أوضح محللٌ في برايس ووترهاوس كوبرز في مقابلة يوم الخميس قائلًا: "إن الحلقة الأضعف في السلسلة ليست هي بلوكتشين أو أي تقنية، أما الحلقة الأضعف فهي قطعة شريط لاصق تضع الملصق على العبوة".

مخطط فيتشين لمدة ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

بالإضافة إلى ذلك، شهد إعلان فيتشين فوائد فورية للمستثمرين في توكن VET الأصلي، والذي ارتفع بنحو ٤٠٪ هذا الأسبوع بعد تراجع أولي.