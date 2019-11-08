ال DAOstack تقدم حلول كاملة في التكنولوجيا المالية للشركات

قبل أن نتطرق لشرح مشروع DAOstack ، من المفيد لنا معرفة المزيد عن DAOs وكيف يمكن استخدامها في مناخ التشفير الحالي. بالمعنى الحرفي ، يمكن اعتبار الـ DAO على أنها “مجموعات مفتوحة وذاتية التنظيم” يحكمها استخدام شفرة متخصصة. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم DAOs أيضًا نموذجًا للأنشطة التجارية يعتمد على حوافز مُولدة للإيرادات تتيح إنتاج “الموارد المفتوحة القابلة للتشارك”. في هذه المرحلة ، يجب الإشارة أيضًا إلى أن تقنيات DAO قابلة للتطوير ويمكنها الاستجابة للطلبات المتزايدة للمجتمع الرقمي.

ما هو مشروع DAOstack ؟

بعبارات بسيطة ، DAOstack هو “نظام تشغيل” جديد تمامًا يمكن استخدامه في إدارة DAOs. عند استخدام هذا النظام الأساسي ، يمكن لمطوري المصادر المفتوحة من جميع أنحاء العالم العمل معًا وإنشاء مجموعة واسعة من DApps (مع توزيع “الملكية الفردية” للمنتج على المساهمين ).

بالإضافة إلى كل ذلك ، يمكن أيضًا استخدام DAO Stack من قِبل المفوضين للعمل معًا وإدارة منصات التقييمات التي يمكن استخدامها في صناعة السفر والاستشارات وغيرها.

تتضمن بعض الاستخدامات الأساسية لـ DAO Stack :

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المنظمات:

من خلال استخدام هذه المنصة ، يمكن أن يصبح من الأسهل للمنظمين المستقلين من جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا معاً ويخلقون شركات ناشئة ، شركات غير ربحية ، إلخ.

من خلال استخدام هذه المنصة ، يمكن أن يصبح من الأسهل للمنظمين المستقلين من جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا معاً ويخلقون شركات ناشئة ، شركات غير ربحية ، إلخ. قابلية التطوير :

كما ذكرنا سابقًا ، هذه التقنية قابلة للتطوير بشكل كامل ، ويمكن استخدامها لاستيعاب أي ابتكار مستقبلي بغض النظر عن مطالبه أو حجمه.

كما ذكرنا سابقًا ، هذه التقنية قابلة للتطوير بشكل كامل ، ويمكن استخدامها لاستيعاب أي ابتكار مستقبلي بغض النظر عن مطالبه أو حجمه. الحوكمة:

أحد الاستخدامات الرئيسية لـ DAO Stack هو قدرته على التحكم في الأنظمة المالية من خلال استخدام نظام إيكولوجي قائم على الرموز.

أحد الاستخدامات الرئيسية لـ هو قدرته على التحكم في الأنظمة المالية من خلال استخدام نظام إيكولوجي قائم على الرموز. توكيل الأعمال:

يمكن استخدام DAO Stack في عالم التوظيف .في تقييم مصادر و نوعية العاملين والمتعاونين عن طريق استخدام نظام تصنيف + مكافأة.

الميزات الرئيسية لنظام DAOstack

توزيع العمل:

على الرغم من استخدام هذا النظام الأساسي ، سيتمكن العملاء من تصفح المشاريع بسهولة ، وتحديد عمل معين لبعضهم البعض ، وإجراء أبحاث محددة. ليس ذلك فحسب ، يمكن تجميع كل هذا العمل المستقل بسهولة تامة عن طريق استخدام نظام DAO Stack الأساسي.

على الرغم من استخدام هذا النظام الأساسي ، سيتمكن العملاء من تصفح المشاريع بسهولة ، وتحديد عمل معين لبعضهم البعض ، وإجراء أبحاث محددة. ليس ذلك فحسب ، يمكن تجميع كل هذا العمل المستقل بسهولة تامة عن طريق استخدام نظام الأساسي. للجميع:

هذا المنتج يمكن استخدامه من قبل أي شخص. سواء كنا مطور مستقل ، أو شركة كبيرة ، يمكن توسيع DAO Stack ، عندما يتطلب الموقف.

هذا المنتج يمكن استخدامه من قبل أي شخص. سواء كنا مطور مستقل ، أو شركة كبيرة ، يمكن توسيع ، عندما يتطلب الموقف. المصدر المفتوح:

واجهة برمجة التطبيقات المستخدمة من قبل هذه الخدمة هي مفتوحة المصدر ، ويمكن بالتالي استخدامها من قبل المطورين المستقلين (لدفع الابتكار في هذا المجال).

واجهة برمجة التطبيقات المستخدمة من قبل هذه الخدمة هي مفتوحة المصدر ، ويمكن بالتالي استخدامها من قبل المطورين المستقلين (لدفع الابتكار في هذا المجال). اتفاقيات العمل:

ومن الميزات التي لا يمكن الاستهانة بها إلى حد كبير في DAOStack قدرتها على تسهيل الاتفاقات بين طرفين أو أكثر لمشروع معين ذي صلة بالعمل.

ومن الميزات التي لا يمكن الاستهانة بها إلى حد كبير في قدرتها على تسهيل الاتفاقات بين طرفين أو أكثر لمشروع معين ذي صلة بالعمل. محفظة استثمارية واسعة

توفر DAO Stack لجميع مستخدميها فرصة تشكيل اتفاقيات أعمال ، والتعاون بين المشاريع والاستثمار في “مجموعة من مشاريع blockchain المنسقة”.

فريق مشروع DAOstack ؟

ماتان فيلد أحد مؤسسي المشروع يعتبر خبيرًا رائدًا في مجال “الإدارة اللامركزية“. من حيث التدريب، متان حاصل على الدكتوراه في الفيزياء وعمل في CAD / blockchain منذ عام 2014. وبالمثل، آدم ليفي هو CTO للشركة ويعمل في مجال blockchain لأكثر من 5 سنوات. وهو حاصل أيضًا على درجة الدكتوراه في الفيزياء من شركة Technion (يتمتع بخبرة تزيد عن 22 عامًا في كتابة التعليمات البرمجية). وأخيرا ، روبرتو كلاين هو المدير المالي في DAO Stacks، يصف نفسه بأنه “مستثمر ورجل الأعمال مع التركيز على blockchain ، الاكتتابات ICOs وتمويل الشركات والمشاريع الناشئة”.

جوش زميل ، وييهاتان جولدمان ، وبريمافيرا دي فيليبي هم أيضا من الموظفين الرئيسيين المشاركين في هذا المشروع. ويدعم جميع هؤلاء الناس من خلال المراجع القوية ويمكن الاتصال بهم عبر الفيسبوك أو لينكدين الخاص بهم.

للمزيد من المعلومات حول المشروع:

النظام الأساسي لم يتم توفيره حتى الآن للاستخدام التجاري. ومع ذلك ، فإن العملاء المهتمين لديهم الفرصة للاشتراك في النشرة الأسبوعية (التي من خلالها سيتلقون التحديثات بشأن المنصة). وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الإتصال مع الفريق الأساسي عبر : Reddit، GitHub، Twitter Telegram أو عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]).