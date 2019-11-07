شرح مبسط و سهل ل ما هو هارد فورك Hard fork في مجال Crypto

عند الخوض في تكنولوجيا البلوكشين الموجودة كأساس لنشاط العملة المشفرة، تبدأ في اكتشاف بعض المصطلحات والمفاهيم التي لا تكون دائمًا ذات صلة مباشرة بالمجال العملات المشفرة ك هارد فورك Hard fork. ما تحتاج معرفته أولا، هو معنى البلوكشين وكيف تسهل تحويل البيتكوين والعملات الأخرى أو حتى معلومات.

وكلما ازداد اطلاعك على تكنولوجيا البلوكشين، ستحتاج إلى التعرف على بعض المصطلحات والمفاهيم الأخرى الموجودة في مستوى أعمق. أحد هذه المصطلحات هو هارد فورك Hard fork، الذي صار عنصرا هاما للغاية في تطور البلوكشين.

ما هو هارد فورك Hard fork ؟

بكل بساطة، فإن الـ هارد فورك Hard fork عبارة عن تغيير في البلوكشين. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون هناك سبب لتصحيح البلوكشين، وفي مثل هذه الحالات يصبح من الضروري إجراء هارد فورك Hard fork.

كيف يبدو الـ هارد فورك ؟

قد يكون من الأسهل فهم ما يفعله الهارد فورك بالبلوكشين من خلال التصور. الهارد فورك ليس مجرد تغيير نوعا ما، بل هو انقسام حقيقي في السلسلة. تخيل البلوكشين كحبل طويل به عقد تمثل الكتل الفردية.

عندما يحدث هارد فورك Hard fork، يبدو الأمر كما لو تم ربط حبل آخر طويل مع الأول من واحدة كم العقد. يبدأ عند الفجوة بين عقدتين ثم يستمر في اتجاهه الخاص، بعقده الخاصة. هذا كله رمزي فقط. لكن هذا النوع من التصورات يمكن أن يساعدك على إدراك ما يحدث حقاً عند حدوث هارد فورك.

اليك مثال مصور كما حدث مع البيتكوين و البيتكوين كاش.

ماذا يعني كل ذلك ؟

الآن يمكنك تصور المفهوم، ما يعنيه الـ هارد فورك Hard fork حقا هو أن البلوكشين قد تم تحديثها وإدخال نسخة جديدة منها. ويعتبر الـ هارد فورك Hard fork تحولا دائما بعيدًا عن البروتوكول الحالي للسلسلة الأصلية، وباتجاه واحد جديد. هذا يمكن أن يجعل الكتل التي تم التحقق من صحتها سابقاً (على السلسلة القديمة) غير صالحة على البلوكشين الجديدة، كما يمكن أن يجعل من الكتل، التي كان يمكن أن تكون غير صالحة على السلسلة القديمة، صالحة على السلسلة الجديدة.

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إذا كان يبدو أن هذا سينهي السلسلة الأصلية، فهذا ليس هو الحال تمامًا (رغم أنه قد يكون في معظم الحالات النظرية النتيجة النهائية). بالعودة إلى التصور، قد يستمر الحبل الأصلي في التمدد لبعض الوقت، بدلاً من قطعه. هكذا، ينتج عن الـ هارد فورك Hard fork، في حد ذاته، تغيير البلوكشين الموجود بحيث يوجد نسختين منه، نسخة أصلية وأخرى محدثة تختلف عنها من ناحية بروتوكولات التحقق من الكتل. وهكذا، فإن السلسلتين بعد الـ هارد فورك Hard fork ستكونان مختلفتين اختلافاً جذرياً عن بعضهما البعض.

كيف يحدث الـ هارد فورك ؟

من المعلوم أن البلوكشين يوجد كنظام ضخم مبني على شبكة من العقد. في كل من هذه العقد (التي هي في الأساس أنظمة كمبيوتر)، يقوم الأشخاص بتنزيل نسخة من البلوكشين بشكل أساسي للمساهمة فيها ودعمها.

مهما تعددت المقاصد والأغراض، فإن الـ هارد فورك Hard fork هو تنزيل جديد، نسخة محدثة من البلوكشين يمكن لمشغلي العقد اختيار إما تبنيها أو تجاهلها. من الناحية المثالية، سيصوت مجتمع مشغلي العقد على فكرة وجود هارد فورك Hard fork، بحيث تنتقل أغلبية كبيرة على الأقل إلى النسخة محدثة (مما يسمح للإصدار الأصلي من البلوكشين بالتوقف). ولكن من حيث ما يحدث حرفياً لبدء هارد فورك Hard fork، فهو في الأساس تحديث برمجي.

لماذا يحدث الـ هارد فورك ؟

ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر تعقيدًا فيما يتعلق بالـ هارد فورك Hard fork، ولا توجد إجابة عالمية عليه. بمعنى أنه لا توجد مشكلة واحدة تؤدي إلى إجراء هارد فورك Hard fork. ولكن بالمعنى الواسع للكلمة، يمكننا أن نقول أن الـ هارد فورك Hard fork يجرى من أجل إصلاح مشاكل محددة يمكن أن تزداد حدتها مع مرور الوقت في سلسلة الكثل او البلوكشين القديمة، كما حدث مع بلوكشين البيتكوين و البيتكوين كاش، و هو ان الاصلاح كان في سعة البلوك.

المثال الأوضح هو أي نوع من الاختراق أو النشاط الشنيع الذي تنتج عنه معاملات احتيالية. مثل هذا الحدث بعيد الاحتمال للغاية على البلوكشين التي تتميز بالأمن، البعض قد يراه من المستحيل، ولكن هناك مثال بارز لمثل هذا الحدث. وقد ذكرنا أعلاه أن الـ هارد فورك يمكن أن يجعل الكتل المقبولة من قبل غير صالحة على السلسلة الجديدة. هذه هي العملية التي تسمح بتصحيح خطأ، وتمكن من تعويض من تعرضوا للاحتيال. نظرًا لكون جميع المعلومات والعملات على البلوكشين رقمية، يمكن محو المعاملات الاحتيالية عبر هارد فورك. وبالتالي، يمكن استعادة الأموال وإعادة توزيعها على المالكين الشرعيين عبر بروتوكول جديد.

مثال على هارد فورك

إن أفضل مثال قائم على فائدة الـ هارد فورك هو اختراق DAO، وهي شبكة لتوزيع العملة تم إعدادها على بلوكشين الاثريوم. في صيف عام 2016، شهدت DAO اختراقًا هائلًا حيث قد تم سرقة ما يصل إلى 50 مليون دولار من العملة الرقمية (الاثريوم).

في هذه الحالة، وافق مجتمع الاثريوم على تنفيذ هارد فورك، وبطريقة فعالة إبطال المعاملات الكاذبة التي أدت إلى إطلاق الكثير من العملات، و استرجاع تلك العملات تدريجيا إلى المستخدمين الذين تعرضوا للاحتيال. في حين أنها تذكير مثير للقلق بأن البلوكشين ليست آمنة تماما، هذه القصة هي أيضا مثال واضح على أهمية الـ هارد فورك Hard fork.