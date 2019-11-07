سعر XRP بين الانخفاض و الارتفاع و المقاومة

ارتفع سعر XRP مؤخرًا فوق مستوى المقاومة 0.304 دولار و 0.312 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يخفض السعر حاليًا مكاسبه ويتداول بالقرب من منطقة الدعم 0.3 دولار.

خط الاتجاه الصعودي الرئيسي يوم أمس نشط مع دعم بالقرب من 0.299 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.298 دولار ، والذي دونه يمكن للسعر تسريع الخسائر.

يتأرجح سعر Ripple في كلا الاتجاهين مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين. يجب أن يظل سعر XRP أعلى منطقة دعم 0.2980 دولار لبدء حركة صعودية جديدة.

تحليل سعر XRP

بالأمس ، شهدنا تحركات صعودية في سعر XRP فوق منطقة الدعم 0.2980 دولار. في الآونة الأخيرة ، ارتفع XRP بحدة فوق مستويات المقاومة 0.304 و 0.312 دولار.

ومع ذلك ، واجه السعر رغبة بيع قوية بالقرب من منطقة 0.315 دولار. تم تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 0.3149 دولار والسعر يتراجع حاليًا بشكل حاد. انخفض إلى ما دون مستوى 0.3040 و 0.3000 دولار.

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تم تشكيل قاع بالقرب من 0.2952 دولار والسعر عاد الآن فوق 0.3000 دولار. يبدو أن السعر يحتفظ بمنطقة الدعم الرئيسية عند 0.2980 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

توجد مقاومة فورية للارتداد بالقرب من منطقة 0.305 دولار. ويتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 0.3149 إلى 0.2952 دولار. إذا كانت هناك أية مكاسب أخرى ، فقد يختبر السعر منطقة المقاومة عند 0.31 دولار.

إن مستوى تصحيح فيب 76.4% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.3149 إلى 0.2952 دولار يقع أيضًا بالقرب من منطقة 0.31 دولار ليكون بمثابة مقاومة. الاختراق المقنع فوق 0.31 دولار قد يبدأ بارتفاع جيد في الجلسات القادمة.

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم المهم بالقرب من مستويات 0.3 و 0.298 دولار. الأهم من ذلك ، أن خط الاتجاه الصعودي الرئيسي يوم أمس نشط مع دعم بالقرب من 0.299 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.298 دولار و متوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. إذا كان هناك إغلاق دون مستوى الدعم 0.298 دولار ، فمن المرجح أن يسارع السعر في الانخفاض. الدعم الرئيسي التالي يقع بالقرب من مستويات 0.29 و 0.288 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتأرجح سعر XRP ، لكنه يتداول فوق منطقة الدعم 0.298 دولار. طالما لا يوجد إغلاق أدنى من 0.298 دولار ، فقد يرتد مرة أخرى فوق 0.3040 دولار و 0.3050 دولار. بالمقابل ، هناك خطر حدوث انخفاض جديد في منطقة الدعم 0.288 دولار.