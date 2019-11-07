تداول البيتكوين في وضعية بين الصعود و الانخفاض

يتراجع سعر تداول البيتكوين ويتم تداوله تحت مستوى المقاومة الرئيسي عند 9400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يجد سعر البيتكوين اهتمامًا قويًا بالشراء فوق منطقة الدعم البالغة 9200 دولار. يوجد نمط مثلث رئيسي متعاقد مع مقاومة بالقرب من 9360 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. هناك حاجة لكسر واضح فوق مستويات 9،360 $ و 9،400 دولار لمزيد من التقلبات على المدى القريب.

يكافح سعر البيتكوين لمواصلة الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. لا يزال سعر BTC معرضًا لخطر المزيد من الجوانب السلبية إذا فشل في البقاء فوق منطقة الدعم البالغة 9200 دولار.

تحليل سعر تداول البيتكوين

في جلسات تداول البيتكوين الثلاث الماضية ، كان هناك انخفاض مستمر في عملة البيتكوين دون المستوى المحوري 9400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يواجه BTC زيادة في سعر البيع أقل من 9375 دولارًا ، لكنه لا يزال يحتفظ بمتوسط ​​متحرك بسيط 100 ساعة.

كان آخر ارتفاع بالقرب من 9440 دولارًا قبل أن يهبط السعر نحو منطقة الدعم البالغة 9200 دولار. كان القاع الأخير هو 9257 دولار والسعر يعزز الخسائر في الوقت الحالي.

توجد مقاومة فورية على الجانب العلوي بالقرب من منطقة 9350 و 9360 دولار. يتزامن ذلك مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 9440 إلى 9257 دولار.

هناك نمط مثلث رئيسي متقلص يتشكل بمقاومة بالقرب من 9360 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستويات المقاومة 9360 دولار و 9400 دولار يمكن أن يحدد السرعة لمزيد من المكاسب في المدى القريب.

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هناك مجموعة من المقاومة تتراوح بين 9350 و 9400 دولار. فإن مستوى تصحيح فيب 76.4 % للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 9440 دولار إلى 9257 دولار قد يكون بمثابة مقاومة.

بشكل عام ، إذا كان هناك اختراق صعودي فوق 9360 و 9400 دولار ، فقد يكون هناك المزيد من المكاسب على المدى القريب. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 9440 دولارًا ، وفوق ذلك من المرجح أن يتسارع السعر نحو منطقة 9500 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من خط اتجاه المثلث عند 9270 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي أسفل المثلث و متوسط ​​متحرك بسيط 100 ساعة ، فقد يختبر السعر منطقة الدعم الرئيسية البالغة 9200 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول البيتكوين بشكل واضح داخل نمط صاعد مع وجود مقاومة بالقرب من 9350 و 9400 دولار. هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق 9400 دولار ليرتفع السعر نحو الاعلى. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك خطر حدوث رد فعل هبوطي دون مستوى الدعم البالغ 9200 دولار.