سوق Crypto قد يرتفع بثبات: تحليل BCH ، TRON ، XLM و ADA

يحتفظ إجمالي سوق Crypto او سوق التشفير بدعم رئيسي بالقرب من مستويات 240 و 238 مليار دولار.

ارتفع سعر ستيلر (XLM) في الأيام القليلة الماضية واستقر فوق مستوى المقاومة 0.08 دولار.

ارتفع سعر BCH بأكثر من 2 % ويقترب من منطقة المقاومة 300 دولار.

يقوم سعر Tron بالتصحيح حاليًا ويقترب من دعم 0.0195 دولار.

سعر كاردانو (ADA) يرتفع ببطء ويمكن أن يختبر قريبًا مقاومة 0.046 و 0.0475 دولار.

يرتفع سوق Crypto و البيتكوين بثبات. و قد يرتفع كل من Ethereum و BCH و Ripple و XLM و EOS و TRX و ADA.

تحليل سعر BCH

بعد التصحيح الهبوطي ، وصل سعر BCH بالقرب من مستويات 280 و 285 دولار مقابل الدولار الأمريكي. السعر الآن أعلى من مستوى 295 دولار. يبدو أنه قد يتجاوز قريباً مستوى المقاومة 300 دولار ويصعد نحو مستوى 320 دولار على المدى القريب.

Advertisements

على الجانب السلبي ، يقع الدعم المبدئي بالقرب من مستوى 292 دولار. ومع ذلك ، فإن الدعم الرئيسي للثيران بالقرب من مستويات 285 دولار و 280 دولار.

تحليل أسعار BCH ، TRON ، XLM و ADA

ارتفع سعر XLM في الأيام القليلة الماضية وارتفع فوق مستويات المقاومة 0.0720 و 0.0750 دولار. سعر XLM استقر حتى فوق مستوى المقاومة 0.08 دولار وهو يعزز مكاسبه في الوقت الحالي. عند مستوى الدعم الأولي ، يقع بالقرب من 0.0805 دولار ، يليه مستوى 0.08 دولار الرئيسي. وعلى الجانب العلوي ، توجد المقاومة الرئيسية بالقرب من مستويات 0.082 و 0.0832 دولار.

سعر TRON يصحح حاليًا أدناه ويتداول مؤخرًا تحت مستوى دعم 0.0200 دولار. قد يختبر سعر TRX قريبًا منطقة الدعم 0.0195 $ ، حيث من المحتمل أن يتخذ المضاربون على الارتفاع موقفًا. وعلى الجانب العلوي ، قد يؤدي الاختراق الواضح فوق مستوى المقاومة 0.0205 دولار إلى دفع السعر نحو مستوى 0.022 دولار.

يحتفظ سعر Cardano او ADA بمكاسب أعلى من مستوى 0.042 دولار وهو يرتفع ببطء. عند المقاومة المبدئية بالقرب من مستويات 0.0445 دولار و 0.0450 دولار ، فوقها يمكن لسعر ADA تسريع المكاسب نحو مستوى 0.0475 دولار. على الجانب السلبي ، هناك دعم بالقرب من 0.0420 دولار و 0.0412 دولار.

بالنظر إلى إجمالي الرسم البياني ل سوق Crypto لمدة 4 ساعات ، هناك إشارات إيجابية أعلى من مستويات دعم 240 و 238 مليار دولار. هناك أيضًا خط اتجاه صعودي متصل يتشكل مع دعم بالقرب من مستوى 240 مليار دولار. وبالتالي ، فإن الاختراق الهبوطي دون مستوى 238 مليار دولار يمكن أن يدفع السوق مرة أخرى نحو منطقة الدعم البالغة 230 مليار دولار.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك فرص لتحقيق المزيد من المكاسب في عملات البيتكوين والإيثيروم و EOS والنجمية و LTC و ADA و EOS و Ripple و TRX وغيرها من العملات البديلة على المدى القريب. على الجانب العلوي ، العقبات الرئيسية لسوق التشفير قريبة من 250 و 255 مليار دولار.