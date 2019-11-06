قد يرتفع سعر البيتكوين نحو 9.8 ألف دولار ما لم يكسر 9.2 ألف دولار

يحتفظ سعر البيتكوين بمستوى 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستويات 9400 دولار و 9500 دولار. هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9375 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

سعر بيتكوين يتماسك فوق الدعم الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي. من المرجح أن يبدأ سعر BTC بسعر 9400 دولار و 9500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

بعد الصراع من أجل الاستقرار فوق 9500 دولار ، أطلقت عملة البيتكوين تصحيحًا سلبيًا مقابل الدولار الأمريكي. BTC يصحح أقل دون مستويات 9400 دولار و 9350 دولار. ومع ذلك ، بقي السعر فوق مستوى الدعم البالغ 9200 دولار والمتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

في البداية ، يتماسك السعر في نطاق التعاقد فوق مستوى الدعم البالغ 9200 دولار. كان آخر ارتفاع بالقرب من 9435 دولارًا وكان آخر تأرجح منخفض بالقرب من 9278 دولارًا. يتحرك السعر حاليًا أعلى من مستوى 9300 دولار.

كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 % من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 9535 إلى 9278 دولار. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستويات 9350 دولار و 9375 دولار.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب 50% من أعلى مستوى خلال 9435 دولار إلى أدنى مستوى عند 9278 دولار بالقرب من مستوى 9350 دولار. الأهم من ذلك ، هناك نمط اختراق رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 9375 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

لذلك ، عند الاختراق الصعودي فوق 9350 و 9375 دولار يمكن أن يحدد السرعة لمزيد من التقلبات في المدى القريب. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 9500 دولار ، وفوق ذلك قد يتسارع بعض الشيء نحو 9600 دولار و 9800 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم فوري بالقرب من المثلث عند 9280 دولار. إذا كان هناك كسر سلبي ، فقد يعيد السعر اختبار مستوى الدعم الذي يبلغ 9200 دولار. أي خسائر أخرى تقل عن 9200 دولار قد تمهد الطريق للدفع نحو مستويات الدعم 9000 دولار و 8960 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن عملة البيتكوين تستعد للاختراق التالي إما فوق 9375 دولار أو أقل من 9280 دولار. فإن الاختراق الهبوطي دون منطقة الدعم البالغة 9200 دولار لن يكون سهلاً. وبالتالي ، هناك فرص كبيرة لكسر صعودي فوق مستويات المقاومة 9375و 9400 دولار في المدى القريب.