في توجهٍ صعودي لبيتكوين - الصين تخطط لوقف حظر تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - أكدت السلطات في وثائق رسمية جديدة أن تعدين بيتكوين (BTC) لن يواجه حملة حكومية قمعية في الصين. فحسبما أشار مدير الشؤون الاستراتيجية لبلوكستريم "سامسون موو" وآخرون في ٦ نوفمبر، لم يعد التعدين يظهر في قائمة الصناعات التي تعتبرها بكين غير مرغوب فيها.

"توجه صعودي لبيتكوين"

جاء التغيير من خلال إصدار جديد من دليل إرشادات تعديل الهيكل الصناعي في الصين، والذي سيدخل حيز التنفيذ من بداية عام ٢٠٢٠.

وقد علق مو: "لقد قامت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين بإزالة تعدين العملة #العملات_المشفرة من قائمة الصناعات التي تريد القضاء عليها. وهو اتجاه صعودي لبيتكوين".

وكان تجسيد سابق للوثيقة في وقت سابق من هذا العام قد شمل على العكس تعدين بيتكوين كأحد أهداف الحكومة.

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وتمثل الأخبار نعمة نادرة للأنشطة المتعلقة ببيتكون في الصين، حيث تظل العملات المشفرة خارج سيطرة البنك المركزي محظورة.

أسواق بيتكوين هادئة

تزامنت المصادقة الأخيرة على تكنولوجيا بلوكتشين من الرئيس شي جين بينغ مع ارتفاع دراماتيكي في زوج بيتكوين مقابل الدولار، وبعدها حذرت وسائل الإعلام المحلية من إساءة تفسير التصريحات باعتبارها داعمة للعملات المشفرة.

ولكن بعد الإعلان الأخير، يبدو أن القليل قد تغير في أسواق بيتكوين.

ولطالما شكل التعدين صناعة مربحة في الصين، مع الكهرباء الرخيصة مما يعني أن المشاركين الرئيسيين ما زالوا يقيمون هناك. كنعان كريتيف، أحد أكبر شركات تصنيع أجهزة تعدين بيتكوين، ستخضع على سبيل المثال إلى اكتتاب عام أولي بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، أو الاكتتاب العام، في وقت لاحق من هذا الشهر.