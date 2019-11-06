الهيئة التنظيمية المالية بهونغ كونغ تكشف النقاب عن قواعد جديدة لبورصات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:48 مساءً - ستنشر هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ - وهي لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) - مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة ببورصات العملات المشفرة وبيتكوين اليوم. وقد تم الإعلان عن الخبر الذي نشرته رويترز يوم ٦ نوفمبر من قبل الرئيس التنفيذي آشلي آلدر في حدث عالمي للتكنولوجيا المالية.

الوضوح التنظيمي لبورصات العملات المشفرة العاملة في هونغ كونغ

سوف تحدد المتطلبات الجديدة بالتفصيل كيف تقوم البورصات بالتعامل مع خدمات الحفظ والامتثال مثل ممارسات اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال، من بين أمور أخرى.

وقالت ألدر إن "الإطار سيمكّن منصات تداول الأصول الافتراضية من الخضوع لتنظيم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وهو تطور كبير يقوم على طريقة للمضي قدمًا كنت قد حددتها في نفس الوقت من العام الماضي".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، وضعت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة لأول مرة مبادئ توجيهية لصناديق وبورصات العملات المشفرة في نوفمبر ٢٠١٨. والآن، بعد مرور عام، بدأت الهيئة التنظيمية في المضي قدمًا، على حد قول آلدر للمؤتمر يوم الأربعاء.

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يمكن أن تصبح هوبي أول بورصة مرخصة في هونغ كونغ

في تعليق على الأخبار، تقول المستثمرة الخاصة دوفي وان إن هذه صفقة كبيرة بالنسبة إلى مجال العملات المشفرة بالكامل. وتشير إلى أن هوبي، على وجه الخصوص، ربما تكون بالفعل في طريقها لتصبح أول بورصة مرخصة في هونغ كونغ.

وكتبت وان معلقة على الأمر: "هذا أمر جلل حقًا". "ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ التفاصيل في غضون ساعة تقريبًا فيما يتعلق بمعايير تقدم بورصات العملات المشفرة." وأضافت قائلة:

"بالنظر إلى أن هوبي قد أصبحت مدرجة بصورة مستترة بالفعل في بورصة هونغ كونغ، فإن هذا سيؤدي إلى منحها ميزة كبيرة لتكون أول بورصة عملات مشفرة صينية معتمدة."

وفي وقتٍ سابق من هذا العام في مارس، أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة أيضًا إرشادات تنظيمية لعروض توكنات الأوراق المالية. وأوضحت الوكالة أن تلك التوكنات "من المرجح أن تكون "أوراق مالية" بموجب قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة لهونغ كونغ، وبالتالي فإنها تخضع لقوانين الأوراق المالية الحالية.