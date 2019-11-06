التأمين الزراعي القائم على أساس بلوكتشين من أوكسفام يدفع للمزارعين في سريلانكا

تام شمس - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 02:50 صباحاً - أعلنت منظمة أوكسفام الدولية الخيرية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، عن نجاح نظامها للتأمين الأصغر القائم على أساس بلوكتشين للمزارعين الحقليين في سريلانكا.

في بيان صحفي صادر يوم ٤ نوفمبر، أعلنت إيثريسك أن نظام التأمين المستند إلى بلوكتشين في أوكسفام قد دفع رواتب للمزارعين السريلانكيين الذين ما زالوا يخاطرون بفقدان محاصيلهم بسبب الأحداث المناخية القاسية.

بلوكتشين تقلل من التكاليف وتزيد من المدفوعات

ستواصل أوكسفام في سريلانكا، مع شركائها إيثريسك وAon plc، البحث عن حلول لبعض التحديات التي ستطرح نفسها مع بدء موسم الحصاد الجديد في شهر نوفمبر.

ففي الماضي، كانت المشاكل مثل عدم وجود منتجات تأمين ميسورة التكلفة وموثوقة، وعدم فهم كيف يساعد التأمين الفلاح على البقاء، ومتى وكيف يتم دفع المطالبة، كانت دائمًا بمثابة حواجز رئيسية تمنع المزارعين من استخدام التأمين.

Advertisements

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام تقنية بلوكتشين إلى تحويل وتبسيط عملية مطالبات التأمين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإدارة ونسبة أعلى من الأقساط المستخدمة لمدفوعات موثوقة بالكامل. وعلق كبير المسولين الشاملين في إيثريسك "مايكل بيريندي" على الأمل قائلًا:

"نحن فخورون بأن نحقق نجاحًا حقيقيًا على أرض الواقع من خلال حل بلوكتشين الخاص بالتأمين الأصغر [...] ونحن سعداء بنتائج المرحلة الأولى، ومتحمسون للمضي قدمًا ومساعدة المزيد من المزارعين."

أوكسفام تواصل استخدام العملات المستقرة لتوزيع المساعدات

في يونيو، عقدت أوكسفام شراكة مع شركة التكنولوجيا الأسترالية سيمبو وشركة بلوكتشين "كونسنسيس" لاختبار مدى ملاءمة ثبات عملة داي (DAI) المستقرة للمساعدة في المناطق التي تعاني من الكوارث الطبيعية. وبدعمٍ من الحكومة الأسترالية، تم إطلاق مبادرة خيرية وأطلق عليها اسم أنبلوكد كاش. وبحسب ما ورد اختارت منظمة أوكسفام وسيمبو أكثر دول العالم عرضةً للكوارث، فانواتو، لاختبار النظام.

حيث قال جوشوا هالرايت، قائد منظمة أوكسفام أستراليا الإنسانية، لكوينتيليغراف في يونيو إنه "من المحتمل جدًا أن تستخدم أوكسفام العملات المستقرة أو غيرها من تكنولوجيات دفاتر السجلات الموزعة لتقديم مساعدات نقدية في الاستجابة للكوارث في المستقبل، إما في فانواتو أو في أي مكان آخر."