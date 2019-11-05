رئيس الشؤون القانونية لكوين بيز يريد من القطاع الخاص إنشاء دولار أمريكي رقمي

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:47 مساءً - يشعر برايان بروكس، رئيس الشؤون القانونية في كوين بيز، أنه يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تتراجع وتسمح للقطاع الخاص بإنشاء الدولار الأمريكي الرقمي.
يجب على القطاع الخاص بناء التكنولوجيا
في مقالة بفورتشن يوم ٤ نوفمبر، سأل بروكس عما إذا كان يتعين على الحكومة الأمريكية إنشاء الدولار الرقمي، أو إذا ما كان القطاع الخاص يستطيع فعل ذلك بشكل أكثر فعالية. والجواب على هذا السؤال، وفقًا لبروكس، هو أيضًا أفضل طريق إلى الأمام، قائلًا:
"إن أفضل طريق للمضي قدمًا هو تسخير قدرة بلدنا الرائعة على الابتكار ويعكس أيضًا الممارسة التاريخية للحكومة المتمثلة في وضع خطوط توجيه عريضة للابتكار الخاص داخل النظام المالي. وهذا يعني السماح للمبتكرين بالابتكار، والسماح للحكومة بالتنظيم. باختصار: يجب على القطاع الخاص بناء التكنولوجيا، بينما يجب على القطاع العام أن يضع السياسة النقدية".
ويوافق بروكس على أن الولايات المتحدة واصلت القيام بدور قيادي في مبادرات الابتكار التكنولوجي في العالم، ولكن أيضًا أن هذه القيادة "مقدمة من القطاع الخاص، وليس من قبل الحكومة". لذلك فهو قلق من أن الحكومة ستخنق عالم العملات المشفرة وتطوير تكنولوجيات بلوكتشين الأساسية. وقال بروكس:
"يمكن للولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة دون ممارسة سيطرة غير ضرورية على قرارات التكنولوجيا التي توفر إمكانية وصول متزايدة إلى نظامنا المالي. ويمكن القيام بكل ذلك مع تمكين السلطات المصرفية المركزية وبناء الثقة بين الأفراد والمؤسسات".
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