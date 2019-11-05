مشروع قانون للاتحاد الأوروبي يقترح النظر في عملة يوروكوين

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 08:54 مساءً - يقترح مشروع وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي للاتحاد النظر في إصدار عملته الرقمية الخاصة به.

هل سيشن الاتحاد الأوروبي الحرب على العملات المشفرة؟

ذكرت رويترز يوم ٥ نوفمبر أن المسودة قيد البحث - والتي لا تزال تخضع للتعديلات - تحث الدول الأعضاء على تطوير نهج مشترك للعملات المشفرة، وربما حظر المشاريع ذات المخاطر العالية.

وإذا تمت الموافقة على المسودة في شكلها الحالي، والتي قد تحدث في وقت مبكر من الشهر المقبل، فقد تكون لها عواقب بعيدة المدى. وبتعبير أدق، تشير رويترز إلى أن مثل هذا القانون قد يتحول إلى حملة تنظيمية للاتحاد الأوروبي ضد العملات المشفرة.

البنك المركزي الأوروبي سيدرس عملة يوروكوين

تقترح المسودة التي أعدتها الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي أيضًا أن ينظر البنك المركزي الأوروبي في إصدار عملته الرقمية الخاصة به:

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"يمكن للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى في الاتحاد الأوروبي استكشاف الفرص وكذلك تحديات إصدار عملات رقمية للبنك المركزي بما في ذلك من خلال التفكير في خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".

وستتم مناقشة المسودة يوم الجمعة، وسيتم تقديم توقع لاعتماده يوم ٥ ديسمبر.

حسبما ذكر كوينتيليغراف في تحليل مخصص في أواخر سبتمبر، يتم النظر إلى العملة الرقمية في أوروبا على نحو متزايد كرد على عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك.