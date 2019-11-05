الرئيس أردوغان: تركيا ستنهي اختبار الليرة الرقمية في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - أصدر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان تعليماته بأنه يتعين على الحكومة الانتهاء من اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي الوطني (CBDC) في عام ٢٠٢٠. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الليرة الرقمية الوطنية المستندة إلى بلوكتشين وفقًا للبرنامج السنوي الرئاسي لعام ٢٠٢٠، حسبما أفاد كوينتيليغراف تركيا يوم ٥ نوفمبر.

يجب وضع اللمسات النهائية على "الدفع الفوري" لليرة الرقمية بنهاية عام ٢٠٢٠

يحدد البرنامج الرئاسي، الذي تم نشره يوم ٣ نوفمبر، أنه يجب إجراء التجارب الأولى لليرة الرقمية ووضع اللمسات الأخيرة عليها بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وذلك وفقًا لوثيقة نشرتها الصحيفة التركية الرسمية Resmi Gazete يوم ٤ نوفمبر.

وضمن البرامج التجريبية، يُقال إن الحكومة تخطط لتطوير منصة برمجية للمدفوعات الفورية على أساس الليرة الرقمية. وإلى جانب البنك المركزي، سيشمل المشروع أيضًا وكالة الابتكار التكنولوجي الوطنية - مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، والمعروف أيضًا باسم TUBITAK.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف تركيا، فإن إطلاق الليرة الرقمية هو جزء من هدف البلاد لتعزيز الاقتصاد المحلي. وفي نص ما جاء بالوثيقة:

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"الهدف الرئيسي هو إنشاء قطاع مالي بهيكل مؤسسي قوي يمكنه تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الحقيقي بتكلفة منخفضة، وتقديم أدوات مالية مختلفة لقاعدة واسعة من المستثمرين من خلال مؤسسات موثوقة ودعم هدف إسطنبول لتصبح مركز مالي عالمي جذاب."

اعتماد الصناعة يرتفع في تركيا

إن تضمين الليرة الرقمية في البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا لعام ٢٠٢٠ يتبع الخطط السابقة التي حددتها الدولة في خارطة الطريق الاقتصادية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٣ التي صدرت في يوليو ٢٠١٩. وبالإضافة إلى العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، تهتم الحكومة بتطبيق تكنولوجيا بلوكتشين للنقل والجمارك وكذلك الخدمات العامة والإدارة.

وفي سبتمبر، أعلنت حكومة تركيا عن خطط لإقامة بنية تحتية وطنية لبلوكتشين لنشر تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة في الإدارة العامة.