استطلاعٌ من رون بول يكشف أن المعظم يُفضل عملة بيتكوين للاستثمار لمدة ١٠ سنوات

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 05:54 مساءً - ما يقرب من ٦٠ ٪ من ٧٠٠٠٠ شخص يُفضلون عملة بيتكوين (BTC) على العملات الورقية كاستثمار طويل الأجل.

كان ذلك وفقًا لمسح جديد أجري يوم ٤ نوفمبر بواسطة رون بول، عضو الكونغرس السابق في تكساس والذي أصبح معروفًا بموقفه الاستباقي من العملات المشفرة.

استطلاع رون بول: ٥٨٪ يختارون بيتكوين

كجزء من سلسلة من استطلاعات الرأي العادية، سأل بول مستخدمي تويتر عن تفضيلاتهم الاستثمارية بقيمة ١٠٠٠٠ دولار، يتم تسليمها كمبلغ إجمالي ولا يمكن المساس بها لمدة عشر سنوات.

وحتى الآن، من بين أكثر من ٦٧٠٠٠ رد، كانت بيتكوين هي الخيار الأكثر شعبية بسهولة، حيث حصلت على ٥٨٪ من الأصوات.

استطلاع رون بول للاستثمار على تويتر. المصدر: رون بول، تويتر

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في المرتبة الثانية جاء الذهب بنسبة ٣٣٪، في حين أن العملة الورقية في شكل أوراق الدولار الأمريكي كانت متأخرة بنسبة ٢٪ فقط.

النتائج أكثر توائمًا مع بيتكوين من استطلاع بول ٢٠١٨، حيث حصلت خلالها على ٤٩٪ بعد ٥٩٠٠٠ صوت.

تبقى بيتكوين على الرادار السائد

وبالمثل، لا تظهر دعوة بول أي علامات على التباطؤ بينما تمر بيتكوين بعيد ميلادها الحادي عشر. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، قد تلقى أول محفظة من عملات بيتكوين المادية الأسبوع الماضي من بوبي لي، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة BTCC.

وتؤكد الدراسة الاستقصائية الاهتمام المستمر بالأشكال البديلة من المال، حيث إن عدم اليقين الجيوسياسي العالمي يؤثر سلبًا على عدد من العملات الوطنية للبلدان.

ومع الاهتمام الجديد تأتي أسئلة جديدة حول حماية المستخدم. هذا الأسبوع، نقل المستثمر تريسي ماير الرسالة إلى الجمهور السائد مرة أخرى من خلال الإعلان عن الحدث السنوي الثاني لإثبات المفاتيح.

ويركز إثبات المفاتيح على جعل المالكين يأخذون الأموال من البورصات الخارجية، ويهدف إلى تثقيف مستخدمي العملات المشفرة حول المسؤوليات المرتبطة باستخدام الأموال التي لا تعتمد على البنك المركزي.