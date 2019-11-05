سوق المال المشفر بتطلع لمكاسب كبيرة: تحليل سعر BNB، LTC ، BCH و EOS

سوق المال المشفر يحتفظ بالدعم الرئيسي ويتجاوز مستوى 240 مليار دولار.

سعر البيتكوين يكتسب قوة جذب وقد تجاوز مؤخرًا منطقة المقاومة التي تبلغ 9400 دولار.

ارتفع سعر LTC بأكثر من 5% ويتداول الآن فوق منطقة المقاومة 60 دولار.

يرتفع سعر BCH ببطء مرة أخرى نحو مستويات المقاومة 300 دولار و 305 دولار.

ارتفع سعر EOS أيضًا بنسبة 5% ويقترب من منطقة المقاومة الرئيسية 3.5 دولار.

يتم تداول عملة BNB بشكل جيد فوق مستوى الدعم 20 دولار وقد ترتفع بشكل ثابت.

بيتكوين سعر BCH

لقد شهدنا مؤخرًا تصحيح هبوطي في سعر BCH دون مستوى 290 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، ظل سعر BCH مرتفعًا فوق مستويات الدعم التي تبلغ 280 و 285 دولارًا. نتيجة لذلك ، يتحرك السعر الآن صعوديًا وارتفع بشكل ثابت نحو مستوى المقاومة 300 دولار.

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إذا كان هناك اختراق ناجح فوق مستويات المقاومة 300 دولار و 305 دولار ، فقد يستمر السعر في الارتفاع نحو مستويات 325 دولار و 330 دولار. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 285 دولار و 280 دولار.

تحيليل عملة Binance و EOS و LTC

يتم تداول سعر عملة Binance بانحياز ثابت فوق منطقة الدعم الرئيسية 20 دولار. يمكن أن يبدأ سعر BNB في زيادة جديدة إذا تمكن من الصعود فوق مستويات المقاومة 21 و 21.20 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 22 و 22.40 دولار.

يكتسب سعر Litecoin قوة جذب وقد ارتفع مؤخرًا بأكثر من 5% ليتجاوز مستوى المقاومة 60 دولار. كسر سعر LTC حتى مستوى المقاومة 62 دولار ، مما فتح الأبواب لمزيد من المكاسب نحو مستويات المقاومة 65.00 دولار و 66.00 دولار في الجلسات المقبلة.

وجد سعر EOS دعمًا قويًا بالقرب من منطقة 3.2 دولار وبدأ مؤخرًا في حركة صعودية جيدة. ارتفع السعر بأكثر من 5% وكسر مستويات المقاومة 3.350 دولار و 3.4 دولار. العقبة الرئيسية التالية لمزيد من المكاسب تقترب من مستوى 3.5 دولار ، وفوق ذلك يمكن أن يختبر السعر 3.8 دولار.

بالنظر إلى إجمالي سوق المال المشفر على الرسم البياني للساعة ، كان هناك تصحيح هبوطي من مستوى أعلى بكثير من مستوى 250 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن منطقة 230 دولار بمثابة دعم قوي. ونتيجة لذلك ، بدأت القيمة السوقية في زيادة جديدة وتجاوزت مستوى 235 مليار دولار. يبدو أنه قد يكون هناك المزيد من التقلبات فوق 250 مليار دولار على المدى القريب. بشكل عام ، يمكن أن يكون هناك ارتفاع ثابت في Bitcoin و Ethereum و EOS و Litecoin و Ripple و ADA و BCH و XLM و BNB و TRX و XMR و العملات البديلة الأخرى.

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