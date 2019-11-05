سعر البيتكوين يظهر علامات إيجابية ولكن يفتقر إلى الزخم

ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 3% وارتفع فوق مستوى المقاومة 9400 مقابل الدولار الأمريكي. يصحح السعر حاليًا انخفاضًا بعد وضع علامة على منطقة المقاومة عند 9600 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 9340 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

قفز سعر البيتكوين مؤخرًا فوق 9400 و 9500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. سعر BTC يصحح حاليًا ومن المحتمل أن يجد دعمًا بالقرب من 9340 و 9300 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

في الجلستين الماضيتين للتداول ، بدأت عملة البيتكوين ارتفاعًا ثابتًا من منطقة الدعم 9100 دولار و كسر مستوى المقاومة الرئيسي عند 9400 دولار واستقر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

ارتفع السعر فوق منطقة المقاومة 9500 دولار. أخيرًا ، تم تشكيل قمة بالقرب من 9600 دولار والسعر يصحح حاليًا أقل. لقد صحح دون مستوى 9480 دولارًا ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6% للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى له عند 9081 إلى 9599 دولار.

في البداية ، تم تداول عملة البيتكوين بالقرب من منطقة الدعم البالغة 9400 دولار. إذا كان هناك المزيد من الجوانب السلبية ، فقد يختبر السعر مستويات دعم 9340 دولار و 9320 دولار.

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إن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الصعودية الأخيرة من أدنى مستوى له عند 9081 إلى 9599 دولار يقع بالقرب من مستوى 9340 دولار. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 9340 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

إذا كان هناك كسر هبوطي تحت خط الاتجاه ، فقد ينخفض ​​السعر إلى ما دون 9300 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 9240 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

أي جوانب سلبية أخرى قد تدفع السعر نحو منطقة الدعم البالغة 9200 دولار. على العكس ، قد يرتفع سعر البيتكوين مرة أخرى إذا بقي فوق 9340 و 9300 دولار.

تقع المقاومة المبدئية بالقرب من مستويات 9480 دولار و 9500 دولار. من المحتمل أن يؤدي الاختراق الناجح فوق مستوى المقاومة عند 9500 دولار إلى ارتفاع آخر نحو مستوى 9600 دولار. المقاومة الرئيسية التالية على الجانب العلوي تنتظر بالقرب من مستوى 9800 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، تظهر عملة البيتكوين العديد من الإشارات الإيجابية وكان الارتفاع الأخير فوق 9400 دولار صعوديًا. على المدى القصير ، قد يكون هناك تصحيح هبوطي ، لكن السعر لا يزال مدعومًا جيدًا بالقرب من 9340 دولارًا و 9300 دولار. يقع الدعم الرئيسي للاتجاه الصعودي بالقرب من مستوى 9200 دولار ، والذي دونه يمكن أن يتحرك السعر إلى منطقة هبوطية.

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