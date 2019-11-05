هوبي غلوبال ستجمد حسابات العملاء الأمريكيين بحلول منتصف نوفمبر

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 09:52 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة هوبي غلوبال أنها ستجمد جميع حسابات عملاء الولايات المتحدة في ١٣ نوفمبر.

وفي أحد التدوينات فيوم ي ٣ نوفمبر، ذكرت هوبي أن اتفاقية المستخدم الخاصة بها تحظر صراحةً على العملاء في الولايات المتحدة استخدام منصة التداول الخاصة بها. ولهذا السبب، تقوم هوبي بتعطيل حسابات العملاء في الولايات المتحدة تدريجيًا "لمنع أي مزيد من التداول أو النقل".

وتوفر البورصة، التي قامت مؤخرًا بإطلاق بورصة للعملات المشفرة في الأرجنتين، للعملاء فترة طويلة حتى ١٣ نوفمبر، حيث تتابع وتجمد حسابات جميع المستخدمين الأمريكيين. وحتى هذا التاريخ، ستقوم البورصة بسداد المبالغ المستردة في بيتكوين (BTC) أو تيثر (USDT) وتطلب من العملاء المتضررين إعادة أموالهم المقترضة في التداول بالهامش وسحب أي عملات مشفرة متبقية من حساباتهم.

وفي الإعلان، تنص هوبي على أن البيئة التنظيمية الأمريكية للعملات المشفرة أجبرتها على حظر المستخدمين الموجودين في الولايات المتحدة من المنصة.

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ومع ذلك، لن تخرج شركة هوبي غلوبال من السوق الأمريكية تمامًا، بل تدفع عملاءها في الولايات المتحدة نحو "الشريك الاستراتيجي الحصري للولايات المتحدة"، وهو HBUS ومقره سان فرانسيسكو، وهي عبارة عن منصة مخصصة لخدمة العملاء المقيمين في الولايات المتحدة. وعلى غرار Binance.US، تعمل HBUS بشكل مستقل عن البورصة الأكبر.

هوبي ستطلق بوابة عملات ورقية لليرة التركية

في أكتوبر، أعلنت هوبي غلوبال أنها ستطلق بوابة عملا ورقية لليرة التركية في أواخر عام ٢٠١٩. ومن خلال إطلاقها، ستمكن هوبي المستخدمين الأتراك من إيداع عملة ورقية عبر التحويل البنكي للبورصة مقابل عملة مستقرة رئيسية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك للتداول بين العملات المشفرة على هوبي غلوبال. كما سيتمكن مستخدمو هوبي من تركيا من التداول بخصم ٥٠٪ على رسوم المعاملات، مما يمكنهم تخفيضه عن طريق الاحتفاظ بالتوكن الأصلي هوبي توكن (HT).