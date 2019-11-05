روجر فير يعتقد أن قيمة بيتكوين كاش قد تزيد ١٠٠٪

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 05:47 صباحاً - قام مناصر بيتكوين كاش روجرر فير بنشر منشور على فيسبوك ليعلن أنه يتبرع ببيتكوين كاش (BCH) لزيادة انتشار تبني العملة الرابعة من حيث القيمة السوقية.

سعر بيتكوين كاش سيزداد ما يقرب من ١٠٠٠٠٠ في المئة؟

في الرابع من نوفمبر، قال روجر فير، مؤيد بيتكوين كاش والمدير التنفيذي السابق لبيتكوين.كوم، إنه سيرسل مبلغًا قيمته ٥ دولارات أمريكية من بيتكوين كاش لجميع أصدقائه على فيسبوك، والذي "قد يصبح بسهولة بقيمة ٥٠٠٠ دولار في يوم ما" - بزيادة قدرها ٩٩٩٠٠٪.

وإذا لم يكن الأشخاص جزءًا من شبكة أصدقاء فير على فيسبوك، فسيرسل لهم فير دولارًا واحدًا من بيتكوين كاش، والذي "قد يصبح بسهولة بقيمة ١٠٠٠ دولار في يوم من الأيام". وقد طلب ​​فير من الأطراف المهتمة نشر عنوان بيتكوين كاش أسفل منشور فيسبوك.

فير، الذي أخبر كوينتيليغراف مؤخرًا بأنه كان مشاركًا في مجال العملات المشفرة منذ أن كانت بيتكوين (BTC) أقل من دولار واحد لكل عملة، يجذب بعض الانتباه إلى هباته، حيث يزعم أن بيتكوين كاش "يمكن أن" تحقق مكاسب هائلة بما يقرب من ١٠٠٠٠٠ في المئة. وفي وقت كتابة المقالة، يتم إغلاق المشاركة مع ٩٠٠ تعليق، حيث تضمن العديد منها عناوين محافظ.

ونظرًا لأن السعر الحالي لبيتكوين كاش يبلغ ٢٩٠,٨٨ دولارًا، فبالنسبة إلى أحد المستلمين لجني العوائد حسبما يدعي فير، سيحتاج السعر إلى رفع ما يصل إلى ٢٩٠٨٨٠ دولارًا لكل عملة. ولم يحدد فير تاريخًا محددًا أو سببًا لزيادة الأسعار الفلكية تلك.