هواوي توقع عقدًا مع وحدة أبحاث العملات الرقمية بالبنك المركزي الصيني

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - وقعت شركة هواوي العملاقة للاتصالات والإلكترونيات متعددة الجنسيات اتفاقية تعاون استراتيجي مع البنك المركزي الصيني، بنك الصين الشعبي (PBoC).

ووفقًا لبيان من قناة هواوي على وي تشات يوم ٤ نوفمبر، حضر نائب محافظ بنك الصين الشعبي "فان ييفي" توقيع اتفاقية تعاون بحثي للتكنولوجيا المالية بين هواوي ومؤسسة أبحاث العملات الرقمية التابعة لبنك الصين الشعبي في المقر الرئيسي لشركة هواوي في شنزن.

ولم يذكر الإعلان التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية، أو إذا ما كان يتضمن بحثًا مشتركًا حول تقنية بلوكتشين أو العملات الرقمية. ولم تستجب هواوي لطلب كوينتيليغراف للتعليق حتى وقت نشر المقالة.

هواوي نشطة في مجال بلوكتشين

تعمل شركة هواوي على تطوير قدراتها في مجال بلوكتشين خلال السنوات القليلة الماضية. وفي أبريل ٢٠١٨، أطلقت الشركة منصة بلوكتشين كخدمة المستندة إلى هايبرليدجر - خدمة بلوكتشين - بعد شهر واحد من إطلاق مشروع هواوي وهايبرليدجر المشترك "كاليبر".

وفي يونيو، كانت الشركة تدرس إطلاق خدمات بلوكتشين في أمريكا اللاتينية. وفي حديثه إلى كوينتيليغراف البرازيل، قال مسؤول تنفيذي مجهول من هواوي في مؤتمر CIAB Febraban يوم ١١ يونيو إن منتجاتها وخدماتها التي تدعم بلوكتشين قد تكون متاحة في القارة في المستقبل القريب.