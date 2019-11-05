سجلٌ رسميٌ جديد في سان مارينو يعترف بشركات بلوكتشين وينظمها

تام شمس - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 02:55 صباحاً - اعتمدت جمهورية سان مارينو رسميًا سجل كيانات بلوكتشين، حيث دعت الشركات العاملة في الصناعة إلى التقدم للحصول على الشهادات.

يمكن للشركات التقدم بطلب للحصول على شهادة بلوكتشين عبر الإنترنت

تم إطلاق المشروع من قبل شركة الابتكار التكنولوجي المملوكة بالكامل لدولة سان مارينو، وهو معهد الابتكار لجمهورية سان مارينو، حسبما ذكر كوينتيليغراف إيطاليا يوم ٢٢ أكتوبر.

ووفقًا لمحطة الإذاعة العامة المحلية San Marino RTV، يمكن للشركات في سان مارينو الآن التقدم للاعتراف بها ككيان بلوكتشين عبر نموذج رسمي على الموقع الرسمي لمعهد جمهورية سان مارينو للابتكار. ووفقًا للتقرير، سيتم منح الشهادة وفقًا لأحكام المرسوم المفوض رقم ٨٦ لعام ٢٠١٩.

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فحوصات سنوية لتجديد الاعتماد

وفقًا للتقرير، فإن سجل كيانات بلوكتشين الذي تم إطلاقه حديثًا سوف يشمل فقط الكيانات التي تمتثل تمامًا للقواعد في هذه الصناعة. ويجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات اللازمة من أجل ضمان الشفافية والجودة ووضع السوق المناسب، حسبما يشير التقرير. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المعهد بإجراء فحوصات مستمرة وكذلك فحوصات سنوية لتجديد الشهادات. حيث قال سيرجيو موتولا، رئيس شركة سان مارينو للابتكار:

"لقد كان اهتمام المستثمرين الأجانب كبيرًا للغاية، ونعتقد أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير على النظام الاقتصادي بأكمله في الجمهورية، مما يمنح كيانات بلوكتشين ميزة كبيرة للعمل في إطار تشريعي مع قواعد واضحة ومحددة. كما سيسمح السجل بإجراء حوار سريع وواضح مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص ..."

في يوليو ٢٠١٩، وقعت جمهورية سان مارينو اتفاقية مع منصة تطبيق بلوكتشين فيتشين لاستخدام تكنولوجيا بلوكتشين لتوفير حوافز للسلوك البيئي المستدام من المواطنين.