شركة بلوكتشين التابعة لشركة دويتشه تيليكوم تتعاون مع وكالة حكومة مالطا

تام شمس - الاثنين 4 نوفمبر 2019 07:54 مساءً - وقعت شركة دعم تابعة لوكالة حكومية بمالطا لدعم تطوير الأعمال، مالطا إنتربرايز، مذكرة تفاهم مع شركة تي سيستمز التابعة لشركة بلوكتشين كخدمة، حسبما أعلنت الشركة الألمانية دويتشه تيليكوم يوم ٣٠ أكتوبر.

وقد أطلقت شركة دويتشه تيليكوم نظام بلوكتشين الإيكولوجي (GBE) في نهاية الشهر الماضي، حسبما أفاد كوينتيليغراف ألمانيا. والآن، ستصبح الوكالة المالطية الشريك الأول لتي سيستم الذي يحصل على إمكانية الوصول إلى نظام بلوكتشين الإيكولوجي، والذي يُقال إنه يمكن استخدامه لتتبع سلسلة قيمة المنتجات من المواد الخام إلى التسليم إلى جانب الأدوات الأخرى التي يمكن أن تسهل تطوير بلوكتشين.

هيئة مالطا للابتكار الرقمي تصادق على شركات نظام بلوكتشين الإيكولوجي التابعة لشركة تي سيستم

يتضمن التعاون أيضًا مسرّعًا تقنيًا مخططًا له يسمى مركز مالطا للابتكار والذي سيدعم أيضًا التطوير في إيثريوم وهايبرليدجر وكوردا من آر ثري، بالإضافة إلى تقديم الدعم لخدمة المدقق لاختبار المشروعات وعمليات التدقيق.

وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة مالطا إنتربرايز "كورت فاروجيا"، قائلًا:

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"سيعطي هذا التعاون مع تي سيستمز ميزة تنافسية أخرى مقارنة بالولايات القضائية الأخرى مع إضافة المزيد من القيمة إلى نظام بلوكتشين الإيكولوجي القائم بالفعل. [...] وستحصل الشركات التي تستخدم خدمات نظام بلوكتشين الإيكولوجي من تي سيستمز على شهادة من مشروع مالطا للابتكار الرقمي".

وتضع مالطا نفسها كمركز عالمي لبلوكتشين، كما أوضح كوينتيليغراف في فيلم وثائقي خاص.

وفي هذه الأثناء، تواصل الدولة الجزيرة جذب أعمال العملة المشفرة، حيث تلقت هيئة الخدمات المالية في مالطا مؤخرًا طلبات من ٢١ بورصة عملات مشفرة تسعى للحصول على ترخيص بموجب قانون الأصول المالية الافتراضية.