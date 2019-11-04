مبادرةٌ تشمل مايكروسوفت وإنتل وآي بي إم تقدم معايير للتوكنات

تام شمس - الاثنين 4 نوفمبر 2019 07:54 مساءً - كشفت مبادرة تصنيف التوكنات (TTI) عن إطار عمل لتوحيد عملية إنشاء التوكنات. وقد أتاحت المبادرة إطار عمل تصنيف التوكنات (TTF) للجمهور، وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٤ نوفمبر.

ويزعم أن إطار عمل النظام الأساسي المحايد يوفر مجموعة من التعريفات للتوكنات في مختلف التطبيقات.

ويتضمن مبادرة تصنيف التوكنات مجموعة مشتركة من المفاهيم وتعريفات التوكنات وحالات الاستخدام الخاصة بها عبر الصناعات، وسلسلة هرمية للتصنيف، وإطار عمل للتكوين وغير ذلك من المعايير.

ويشمل أعضاء مبادرة تصنيف التوكنات كبرى شركات التقنية والمالية والبرامج وشبكات بلوكتشين بما في ذلك مايكروسوفت وإنتل وآي بي إم وكونسنسيس وإرنست ويونغ وآر ثري وجي بي مورغان. قدم إطار عمل تصنيف التوكنات ١٤ توكن تجريبيًا للعمل كأمثلة محمولة عبر التعاريف من أدهارا وكونسنسيس وديجيتال أسيت وإنتر برايز إيثريوم ألاينس (EEA) وآي بي إم وأيوبيلدر ومايكروسوفت وآر ثري.

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وقد قالت مارلي جراي، رئيس مبادرة تصنيف التوكنات، إن المعايير الجديدة ستساعد في تسهيل المعاملات عبر المنصات، قائلة:

"سواء كان ذلك بمثابة تذكرة أو مستندات سلسلة التوريد أو الأسهم أو عناوين العقارات أو نقاط الولاء أو غيرها من المنتجات والخدمات القائمة على بلوكتشين غير المدروسة، فيجب أن يكون استخدام التوكن قادرًا على التدفق عبر الأنظمة الأساسية. وإذا أردنا الاستفادة الكاملة مما توفره المنصات التعاونية، فيجب أن تكون المعاملات عبر المنصات قادرة على التواصل مع بعضها البعض. والمعايير هي حيث يبدأ هذا".

علاوة على ذلك، يهدف إطار عمل تصنيف التوكنات إلى توفير تعريفات تسمح لرجال الأعمال بوصف التوكنات بناءً على متطلبات الأعمال مع السماح للمطورين برؤية متطلبات الواجهة الخلفية اللازمة لتوحيد التوكنات عبر الشبكات المختلفة.