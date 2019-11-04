سعر Ripple يكافح للاحتفاظ بدعم الاتجاه الصعودي الرئيسي

يحتفظ سعر Ripple بمنطقة دعم مهمة بالقرب من مستوى 0.2880 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يواجه السعر الكثير من العقبات على الجانب العلوي بالقرب من مستويات 0.2940 دولار و 0.2950 دولار. يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2945 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

يقع سعر Ripple حاليًا تحت ضغط أقل من 0.2950 دولار مقابل الدولار الأمريكي ، بينما تتماسك عملة البيتكوين. يجب أن يظل سعر XRP أعلى من 0.2880 دولار حتى يتعافى في المدى القريب.

تحليل سعر Ripple

بعد مواجهة المقاومة بالقرب من 0.3 دولار ، بدأ سعر Ripple حركة هبوطية جديدة. يتم تداول سعر XRP تحت منطقة الدعم 0.3 دولار للانتقال إلى منطقة هبوطية على المدى القصير. كان هناك إغلاق أدنى من مستوى 0.3 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة.

أخيرًا ، تم تداول السعر أسفل منطقة الدعم 0.295 دولار واختبر منطقة الدعم 0.288 دولار. تم تشكيل القاع الأخير بالقرب من 0.2889 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.293 دولار و ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. تقع منطقة المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.2940 دولار. علاوة على ذلك ، يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى في شهر أغسطس عند 0.2981 إلى 0.2889 دولار بالقرب من مستوى 0.2935 دولار.

Advertisements

الأهم من ذلك ، أن هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتكون من مقاومة بالقرب من 0.2945 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يتزامن خط الاتجاه مع مستوى تصحيح فيب بنسبة 61.8% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 0.2981 دولار إلى 0.2889 دولار.

لذلك ، هناك حاجة إلى اختراق الاتجاه الصعودي فوق منطقة 0.295 دولار حتى يتمكن المضاربون على الارتفاع من السيطرة. في الحالة المذكورة ، قد يتعافى سعر Ripple ويتداول نحو مستوى المقاومة 0.3 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستويات 0.3050 دولار و 0.3060 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من منطقة 0.29 دولار. ومع ذلك ، فإن الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 0.2880 دولار. إذا كان هناك إغلاق يومي أدنى من 0.2880 دولار ، فقد يتسارع السعر هبوطًا نحو مستويات 0.2850 دولار و 0.2840 دولار على المدى القريب.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يواجه سعر Ripple العديد من العقبات على الجانب العلوي بالقرب من 0.295 دولار. طالما أنه لا يوجد إغلاق أدنى مستوى دعم 0.288 دولار ، فهناك فرص لزيادة جديدة فوق منطقة 0.295 دولار. على العكس ، قد يبدأ السعر في انخفاض موسع باتجاه 0.284 دولار أو حتى 0.2800 دولار.

تابع اخبار سوق المال المشفر، عبر الفيسبوك Gulf365 Facebook و Gulf365 Telegram و Gulf365 Twitter.