سعر البيتكوين مستقر فوق 9 آلاف دولار ولكن هل يمكنه الصعود مرة أخرى؟

يكافح سعر البيتكوين من أجل الارتفاع أعلى من مقاومة 9300 دولار و 9400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداول السعر في نطاق أعلى من مستويات الدعم الرئيسية 9000 دولار و 8960 دولار. كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي المتصل مع وجود دعم بالقرب من 9.240 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يتم تداول كل من Ethereum و Ripple أيضًا في نطاق يتجاوز 178 دولارًا و 0.2850 دولارًا على التوالي.

يتم تداول سعر البيتكوين بشكل جيد فوق مستوى الدعم البالغ 9000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يرتفع سعر BTC فوق مستوى المقاومة عند 9400 دولار لمواصلة الارتفاع.

سعر البيتكوين مستقر

في الأسبوع الماضي ، ارتفعت عملة البيتكوين بثبات أعلى من مستويات المقاومة البالغة 9200 دولار و 9300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول BTC حتى فوق منطقة المقاومة 9350 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

ومع ذلك ، فإن السعر يكافح لكسر منطقة المقاومة 9400 دولار. نتيجة لذلك ، بدأ السعر في انخفاض جديد من أعلى مستوى عند 9393 دولار. تم تداوله مرة أخرى دون مستوى 9300 دولار و ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

الأهم من ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي المتصل مع وجود دعم بالقرب من 9240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. تم تشكيل قاع بالقرب من 9081 دولار والسعر يصحح حاليًا للأعلى.

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لقد كسر مستوى تصحيح فيب 23.6 % من التراجع الأخير من 9393 إلى 9081 دولار. ومع ذلك ، فقد توجت الحركة الصعودية بمستوى 9240 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

يبدو أن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى عند 9393 دولار إلى 9081 دولار يمثل مقاومة للثيران. إذا كان هناك المزيد من المكاسب ، فمن المرجح أن تعمل منطقة 9300 دولار كعقبة رئيسية في المدى القريب لعملة البيتكوين.

إذا كان هناك اختراق صعودي فوق مستوى المقاومة 9300 دولار ، فقد تكون المحطة التالية للثيران بالقرب من مستويات المقاومة 9380 و 9400 دولار. بالمقابل ، إذا كان هناك تحرك هبوطي ، يكون الدعم المبدئي بالقرب من مستوى 9100 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 9000 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض آخر باتجاه مستوى 8500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن عملة البيتكوين تواجه الكثير من المقاومة بالقرب من مستويات 9300 و 9400 دولار. الإغلاق الناجح فوق مستوى 9400 دولار أمر ضروري للتسارع الصعودي. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك خطر حدوث امتداد سلبي دون مستوى الدعم 9000 دولار.

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