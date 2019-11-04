بلوكتشين والذكاء الاصطناعي "سيحدث ثورة" في الحرب - وزير الدفاع الهندي

تام شمس - الاثنين 4 نوفمبر 2019 02:50 مساءً -

يعتقد وزير الدفاع الهندي أن تكنولوجيا بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ستشكل جزءًا من مستقبل الحرب.

فحسبما ذكر صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية اليومية يوم ٤ نوفمبر، فإن راجناث سينغ أبرز إمكانات بلوكتشين، إلى جانب البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، في عمليات الدفاع.

نموذج "بلوكتشين" الجديد في الحرب

في حديثه إلى مجموعة من المندوبين من ٨٠ دولة في دلهي، بدا سينغ متأكدًا حول خطط الهند للوصول إلى الابتكار مع تطور الصناعة العالمية. وأوضح قائلًا:

"لقد أحدث دور الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة وتقنيات بلوكتشين ثورة بالفعل في نموذج القتال الحالي. وتمر صناعة الدفاع بتغيير عنيف لمواكبة هذه التقنيات واستخدامها، من أجل حماية سلامة وأمن البنية التحتية الحيوية." Advertisements

وستعقد الهند مؤتمر الدفاع السنوي، DefExpo ٢٠٢٠، في فبراير.

الهند تذهب لبلوكتشين - وليس - بيتكوين

انضمت الهند إلى قائمة الدول التي تتخذ موقفًا مختلفًا بشكل ملحوظ تجاه بلوكتشين مقارنة بالظواهر التي تدعمها، وخاصة العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فقد تحول الحظر على توفير السيولة إلى البورصات إلى عملية قانونية قد ترى حظر العملات المشفرة تمامًا.

وقد تسبب الحظر الحالي بالفعل في حدوث مشكلات، حيث لم تتمكن الشرطة نفسها من نقل أموال بالعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها كجزء من تطبيق القانون.