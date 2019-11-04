بورصة العملات المشفرة "أوكي إكس" تدرج أزواج التداول تيزوس مع بيتكوين وتيثر

تام شمس - الاثنين 4 نوفمبر 2019 02:50 مساءً - بورصة العملات المشفرة "أوكي إكس"، وهي ثالث أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، أنها ستدرج شركة تيزوس (XTZ) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ففي إعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٤ نوفمبر، أعلنت أوكي إكس أن ودائع تيزوس ستكون متاحة اعتبارًا من ٠٩.٠٠٠ بالتوقيت العالمي يوم ٦ نوفمبر، مع تداول تيزوس الفوري مقابل بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) لإطلاقه في الساعة ٩:٠٠ بالتوقيت العالمي يوم ٧ نوفمبر.

وستكون عمليات السحب لتيزوس فعالة من الساعة ٠٩:٠٠ بالتوقيت العالمي يوم ٨ نوفمبر.

قيادة المشاركة

تيزوس - التي أسسها المحلل السابق في مورغان ستانلي "آرثر بريتمان" وكاثلين بريتمان - هي عبارة عن منصة بلوكتشين متعددة الأغراض تدعم التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.

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ويستخدم البروتوكول مفتوح المصدر خوارزمية توافق على إثبات الحصة (PoS)، مع أصحاب المصلحة القادرين على التحكم في ترقيات البروتوكول الأساسي وهياكل الحوكمة بطريقة تتجنب الاضطرار إلى الانقسام الكلي لبلوكتشين. وتهدف مبادئ المرونة المستدامة والمشاركة المفتوحة ظاهريًا إلى دفع الاعتماد الواسع للتكنولوجيا.

في بيان له، قال رئيس عمليات أوكي إكس، آندي تشيونغ:

"تيزوس هو مشروع يحظى باحترام كبير مع مجتمع قوي، ويسعدنا أن نتمكن من إضافة قيمة شبكة تيزوس إلى نظام أوكي إكس البيئي."

ويأتي إدراج أوكي إكس لتيزوس في أعقاب إعلانها الأخير عن خطط لإطلاق تداول عقود تيثر الآجلة، حيث تقدم عقدًا خطيًا للعقود الآجلة مع رافعة مالية تصل إلى ١٠٠ ضعف. وسيتم إطلاق عقود تيثر الآجلة في ١٤ نوفمبر، مع تحديد مبادلات تيثر الدائمة في ٣٠ نوفمبر.