سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى أقل من ٩٢٠٠ دولار بعد رفض من المقاومة عند ٩٥٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 3 نوفمبر 2019 08:48 مساءً - انخفضت عملة ايتكوين (BTC) إلى أقل من ٩٢٠٠ دولار يوم ٣ نوفمبر بعد محاولة جديدة لكسر المقاومة فوق ٩٥٠٠ دولار انتهت بالرفض.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

عملة بيتكوين لا تزال في ممر منخفض عند ٩ آلاف دولار

أظهرت بيانات من كوين٣٦٠ أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يواصل سلوكه في النطاق مع دعم بقيمة ٩٠٠٠ دولار يوم الأحد. وفي وقت كتابة المقالة، تم تداول الزوج بحوالي ٩١٢٠ دولارًا، حيث انخفض بنسبة ٢٪ تقريبًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

يوم الجمعة، بدا الوضع أكثر تفاؤلًا. فبعد التراجع بالقرب من قاع النطاق، تمكنت بيتكوين من الوصول إلى ٩٣٨٠ دولارًا خلال يوم السبت قبل أن تتخلى عن مركزها وتتجه إلى الأسفل مرة أخرى.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

حسبما ذكر كوينتيليغراف، كان بعض المحللين يرون المستويات الأقل كشكل من أشكال توحيد الأسعار.

أما بالنسبة إلى المساهم المنتظم filbfilb، كانت الآمال لا تزال مرتفعة حيث بدأت عطلة نهاية الأسبوع في أمل أن يتحقق تحول لأعلى.

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لا تزال العودة إلى خمسة أرقام تمثل هاجسًا مقدسًا لحاملي بيتكوين في ظل المناخ الحالي، مع وجود مقاومة شديدة تعيق التقدم حاليًا.

ومع ذلك، تشير نماذج التنبؤ على المدى الطويل إلى أن متوسط ​​سعر بيتكوين يقترب من ٨٠٠٠ دولار خلال الأشهر الستة المقبلة. بعد ذلك، يجب أن يمهد تخفيض المكافأة إلى النصف لعهد صعودي جديد، حسبما يقول المحللون.

وحسبما لاحظ كوينتيليغراف، كان لهذين التنصيفين السابقين تأثير إيجابي للغاية على بيتكوين في الأشهر التي تلت ذلك.

العملات البديلة تنجرف وسط الزخم

شهدت أسواق العملات البديلة مستويات مختلطة مع تقدم عطلة نهاية الأسبوع. فبين أعلى ٢٠ عملة مشفرة حسب القيمة السوقية، شهدت معظمها حركة صعودية أو هبوطية بحوالي ٢٪.

حيث انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي أعلى عملة بديلة، بنسبة متواضعة بلغت ١,١٪ إلى ١٨١ دولارًا، وذلك تمشيًا مع سلوك ريبل وباينانس كوين (BNB).

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت بعض التوكنات الأخرى أكثر، مع خسارة ترون (TRX) وإيوس (EOS) بنسبة ٢,٥٪.

بقيت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ثابتة على نطاق واسع عند ٢٤٦ مليار دولار، مع حصة بيتكوين عند ٦٧,٤٪.