الرئيس التنفيذي لباينانس "سي زي" يتوقع: سعر بيتكوين سيصل إلى ١٦٠٠٠ دولار "قريبًا تقريبًا"

تام شمس - الأحد 3 نوفمبر 2019 06:53 مساءً - يقول تشانغ بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لبورصة باينانس الرئيسية للعملات المشفرة، إن وصوب سعر بيتكوين إلى ١٦٠٠٠ دولارًا لكل عملة سيحدث "قريبًا"، في تغريدة تم إرسالها يوم ١ نوفمبر. ويوضح تشاو أن التنبؤات بالسعر سهلة، لكن تحديد توقيتها صعب.

حيث قال:

"إن تنبؤات الأسعار سهلة. ولكن من الصعب أن تكون على صواب بشأن التوقيت. وسنرى ١٦ ألف دولار قريبًا. ١,٤ مليار شخص يعملون على الأمر بينما نتحدث".

وكانت الرسالة ردًا على تغريدة مستخدم آخر أشار إلى أن تنبؤ مستخدم مجهول 4chan بأن سعر بيتكوين سيصل إلى ١٦٠٠٠ دولار بحلول نهاية أكتوبر تبين أنه خاطئ. كما أشار التنبؤ إلى أن بيتكوين ستصل إلى ٢٩٠٠٠ دولار في الربع الأول من العام المقبل و٥٦٠٠٠ دولار في الربع الثالث ٢٠٢٠ و٨٧٠٠٠ دولار في الربع الرابع من ٢٠٢٠.

وفي الوقت نفسه، فإن التنبؤات الأخرى أقل تواضعًا في الواقع. على سبيل المثال، ضاعف جون مكافي مؤخرًا بسبب تكهناته بتكوين بيتكوين بقيمة مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٠، بحجة أن زيادة أسعار بيتكوين القادمة ستتم بسبب ندرتها.

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف، عدنت شبكة بيتكوين ١٨ مليون عملة بيتكوين الشهر الماضي، مما يعني أن هناك ٣ ملايين فقط بيتكوين لم يتم تداولها بعد.

باينانس DEX هي البورصة اللامركزية بأكبر حجم

وفي هذه الأثناء، زعم تشاو أمس أن بورصة باينانس اللامركزية (DEX) باينانس تشين لها أكبر حجم بين منصات البورصات اللامركزية. حيث قال:

"بالفعل أكبر بورصة لامركزية في العالم من حيث الحجم. وسوف تستغرق بعض الوقت لاعتمادها."

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن باينانس قبل بضعة أسابيع أن باينانس تشين، وهي سلسلة بلوكتشين التي تشغل منصة DEX المعنية، قد وصلت في ذلك الوقت إلى أكثر من ٢٦ مليون معاملة مقدمة من حوالي ٢٩٠ ألف عنوان.