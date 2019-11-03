كريغ رايت يقول إنه ليس لديه أموال للتسوية في قضية كلينمان

تام شمس - الأحد 3 نوفمبر 2019 05:49 مساءً - كشفت أحدث وثائق المحكمة في قضية ديفيد كلينمان مقابل كريغ رايت في الأول من نوفمبر أن رايت - الذي يدعي أنه ساتوشي ناكاموتو منشئ بيتكوين - المدعي بأنه لا يستطيع تمويل تسوية بقيمة ٥٠٠٠٠٠ مليار دولار أمريكي (٤,٥ مليارات دولار).

وبالنظر إلى أن القضية كانت تتوصل إلى حل على ما يبدو بالاتفاق، أوقف المدعي التقاضي النشط وركز على التسوية، وانضم إلى طلبات رايت لتمديد الموعد النهائي حتى أواخر أكتوبر. ثم قام رايت بخرق اتفاق التسوية:

"في ٣٠ أكتوبر، دون إخطار مسبق، تم إخطار المدعين أن كريغ لم يعد بإمكانه تمويل التسوية وكان "يخرق "اتفاقية التسوية غير الملزمة".

والمستند المعطى هو طلب المدعي المعجل بإقالة شاهد الولاية. ويوضح الإيداع أنه في سبتمبر ناقش المدعون خيار تسوية مع رايت، مع الإشارة إلى أن ادعاءاته تشير إلى أن لديه وسائل لتغطية التكاليف.

ادعاء حاسم

لذلك، ولأن رايت خرق اتفاقية التسوية، استأنف المدعون التحضير للمحاكمة.

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وكجزء من هذه العملية، اتصلوا بالمدير المالي لشركات رايت في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٢، جيمس ويلسون، "حيث كان ديف على قيد الحياة ويدعي كريغ أنه باع أسهم ديف في شركاته مقابل ثروة من بيتكوين."

وفي ٣١ أكتوبر، أخبر ويلسون المجلس أنه سيكون في الولايات المتحدة، في واشنطن العاصمة، ومتاح للإدلاء بشهادته يوم ٨ نوفمبر. وأبلغ محامي الدفاع، من ناحية أخرى، أنهم لا يعتزمون الموافقة على الادعاء في التاريخ المذكور أعلاه. ويشرح المدعي للمستند:

"بموجب القواعد المحلية لهذه المقاطعة، يجب أن يكون لدى الأطراف إخطارًا مدته ٧ أيام للإيداع في فلوريدا، ولكن إشعارًا مدته ١٤ يومًا لإيداع خارج الولاية".

ولهذا السبب، طلب المدعي منح المدعى عليه وويلسون إذنًا لحضور الاجتماع عبر مؤتمر عبر الفيديو وإتمام عملية الإيداع في أقل من ١٤ يومًا - قبل الموعد المطلوب بموجب القواعد المحلية بناءً على موافقة المحكمة.

لذلك، فإن المدعين "يطلبون باحترام من المحكمة السماح لهم بإقالة السيد ويلسون في ٨ نوفمبر ٢٠١٩ في واشنطن العاصمة بشرط أن يوفروا لمحامي الدفاع القدرة على حضور الإيداع عبر رابط الفيديو،" حسبما تقرأ الوثيقة.