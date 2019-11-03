التوقعات الاسبوعية لسعر ETH و الذي قد يرتفع مرة أخرى

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وجد سعر ETH دعمًا بالقرب من منطقة 178 دولارًا وتصحح أعلى مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر حاليًا فوق مستوى الدعم 180 دولارًا ، مع وجود بعض العلامات الإيجابية. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 182 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.
لا يزال الزوج مدعومًا جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستويات 182 دولارًا و 180 دولارًا و 178 دولارًا. من المرجح أن يرتفع سعر Ethereum فوق مستوى 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتعزز مقابل عملة البيتكوين. يجب أن يبقى سعر ETH أعلى من 178 دولارًا لاستئناف حركته الصعودية.
التوقعات الاسبوعية لسعر ETH
في الأسبوع الماضي ، سعر ETH في تصحيح هبوطي دون مستوى الدعم 188 و 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول ETH تحت مستويات الدعم 182 دولار و 180 دولار.
ومع ذلك ، فإن منطقة الدعم 178 دولار (المقاومة السابقة) كانت بمثابة دعم قوي. تمكن السعر من البقاء فوق النقطة المحورية البالغة 175 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.
نتيجة لذلك ، بدأ السعر في الارتفاع البطيء فوق مستوى المقاومة 180 دولار. كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 194 دولارًا إلى 178 دولارًا. ارتفع السعر حتى فوق مستوى 184 دولارًا ، ولكن يبدو أنه يواجه عقبات بالقرب من 185 إلى 186 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 194 دولارًا إلى أدنى مستوى 178 دولار الذي يعمل حاليًا كمقاومة. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستويات المقاومة 185 دولار و 186 دولار يمكن أن يحدد السرعة لتحقيق المزيد من المكاسب.
تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 190 دولارًا ، وفوق ذلك سيرتفع Ethereum على الأرجح إلى مستويات المقاومة 200 و 205 دولار. على الجانب السلبي ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 182 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD.
إذا كان هناك انخفاض جديد تحت خط الاتجاه ، فقد يجد السعر دعمًا بالقرب من مستوى 180 دولارًا ومتوسط 100 المتحرك البسيط ل 4 ساعات. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 178 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض مطول في الأيام المقبلة.
الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum من المحتمل أن يكسر مستويات المقاومة 185 و 186 دولار. في الحالة الصعودية المذكورة ، من المرجح أن يستمر السعر صعوديًا نحو مستوى 190 دولار و 200 دولار. وعلى العكس ، فإن مستوى الدعم 180 دولار و 178 دولار يحمل المفتاح. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى 178 دولار ، فقد يختبر السعر 175 دولارًا و 166 دولارًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.