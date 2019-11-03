التوقعات الاسبوعية لسعر ETH و الذي قد يرتفع مرة أخرى

وجد سعر ETH دعمًا بالقرب من منطقة 178 دولارًا وتصحح أعلى مقابل الدولار الأمريكي. يتداول السعر حاليًا فوق مستوى الدعم 180 دولارًا ، مع وجود بعض العلامات الإيجابية. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 182 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

لا يزال الزوج مدعومًا جيدًا على الجانب السفلي بالقرب من مستويات 182 دولارًا و 180 دولارًا و 178 دولارًا. من المرجح أن يرتفع سعر Ethereum فوق مستوى 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتعزز مقابل عملة البيتكوين. يجب أن يبقى سعر ETH أعلى من 178 دولارًا لاستئناف حركته الصعودية.

التوقعات الاسبوعية لسعر ETH

في الأسبوع الماضي ، سعر ETH في تصحيح هبوطي دون مستوى الدعم 188 و 185 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول ETH تحت مستويات الدعم 182 دولار و 180 دولار.

ومع ذلك ، فإن منطقة الدعم 178 دولار (المقاومة السابقة) كانت بمثابة دعم قوي. تمكن السعر من البقاء فوق النقطة المحورية البالغة 175 دولارًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

نتيجة لذلك ، بدأ السعر في الارتفاع البطيء فوق مستوى المقاومة 180 دولار. كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 194 دولارًا إلى 178 دولارًا. ارتفع السعر حتى فوق مستوى 184 دولارًا ، ولكن يبدو أنه يواجه عقبات بالقرب من 185 إلى 186 دولارًا.

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بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 194 دولارًا إلى أدنى مستوى 178 دولار الذي يعمل حاليًا كمقاومة. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق مستويات المقاومة 185 دولار و 186 دولار يمكن أن يحدد السرعة لتحقيق المزيد من المكاسب.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من منطقة 190 دولارًا ، وفوق ذلك سيرتفع Ethereum على الأرجح إلى مستويات المقاومة 200 و 205 دولار. على الجانب السلبي ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 182 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD.

إذا كان هناك انخفاض جديد تحت خط الاتجاه ، فقد يجد السعر دعمًا بالقرب من مستوى 180 دولارًا ومتوسط ​​100 المتحرك البسيط ل 4 ساعات. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 178 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث انخفاض مطول في الأيام المقبلة.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum من المحتمل أن يكسر مستويات المقاومة 185 و 186 دولار. في الحالة الصعودية المذكورة ، من المرجح أن يستمر السعر صعوديًا نحو مستوى 190 دولار و 200 دولار. وعلى العكس ، فإن مستوى الدعم 180 دولار و 178 دولار يحمل المفتاح. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى 178 دولار ، فقد يختبر السعر 175 دولارًا و 166 دولارًا.

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