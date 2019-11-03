توقعات سعر البيتكوين الأسبوعية مع وجود اشارات الاتجاه الصاعد

هناك علامات إيجابية ناشئة عن سعر البيتكوين أعلى من الدعم البالغ 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتحرك السعر صعوديًا ببطء وقد يعيد اختبار منطقة المقاومة البالغة 9770 دولارًا على المدى القريب. كان هناك كسر فوق مثلث الانكماش الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 9240 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD.

لا يزال السعر مدعومًا بشكل جيد وقد يرتفع أكثر من 9800 دولار في الأيام المقبلة. يتم تداول سعر البيتكوين فوق الدعم الرئيسي بالقرب من 9000 دولار و 9200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى BTC فوق مستوى 8600 دولار للبقاء في الاتجاه الصعودي وبدء زيادة جديدة.

توقعات سعر البيتكوين الأسبوعية

خلال الأسبوع الماضي ، كان هناك انخفاض بطيء وثابت في عملة البيتكوين دون مستوى الدعم البالغ 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. و تم تداول سعر البيتكوين أيضًا تحت منطقة الدعم البالغة 8200 دولار. أخيرًا ، ارتفع إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 8000 دولار ، لكنه بقي أعلى من المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تم تشكيل قاع بالقرب من 8960 دولار وبدأ السعر مؤخرًا في الحركة الصعودية. كان هناك كسر فوق مستويات المقاومة 8100 دولار و 8200 دولار لبدء زيادة لائقة.

الأهم من ذلك ، كان هناك كسر فوق مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 9240 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD. في الوقت الحالي ، يتم تداول السعر بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6 % للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 10584 دولار إلى أدنى مستوى عند 8960 دولار.

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إذا كان هناك المزيد من المكاسب ، فقد يستمر السعر في الارتفاع نحو مستويات المقاومة 9500 دولار و 9600 دولار. تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 9770 دولار. يمثل مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 10584 دولار إلى مستوى 8960 دولارًا.

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بين 9200 دولار و 8960 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي أدنى مستوى البالغ 8960 دولار ، فهناك فرص انخفاض حاد. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 8600 دولار ومتوسط 100 المتحرك البسيط ل 4 ساعات.

لذلك ، من المرجح أن يلعب مستوي الدعم عند 8500 دولار و 8،600 دولار دورًا مهمًا. طالما أن السعر أعلى من الدعم البالغ 8500 دولار ، فهناك فرص لزيادة جديدة فوق مستوى 9500 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين بوضوح علامات استمرار صعودي فوق 9500 دولار. هناك حاجة لكسر واضح فوق مستويات المقاومة عند 9500 دولار و 9770 دولار لتسريع الاتجاه الصعودي. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يعيد السعر النظر في 10580 دولار.

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