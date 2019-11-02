سعر بيتكوين يكسر مستوى ٩٣٠٠ دولار بينما تشهد العملات البديلة مكاسب معتدلة

تام شمس - السبت 2 نوفمبر 2019 06:52 مساءً - السبت، ٢ نوفمبر - سجلت معظم العملات العشرين المشفرة الأعلى عن مكاسب معتدلة خلال اليوم في وقت كتابة المقالة، بعد أن حطمت بيتكوين (BTC) علامة ٩٣٠٠ دولار مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٢.٠٦٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٩٣٢٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بحوالي ٠,٨٩%.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ١٩,٩ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٢,٧ مليارات دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة في قيمتها بنحو ١,٦٤% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٨٣ دولارًا. خلال الأسبوع، اكتسبت العملة أيضًا حوالي ١,٠٩٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنسبة ١,٣٢٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,٢٩٣ دولار تقريبًا. ومقارنة بالسبعة أيام الماضية، لم تشهد العملة أي ربح أو خسارة في السعر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن المكاسب الوحيدة المكونة من رقمين هي نصيب ألغوراند (ALGO)، التي ارتفعت بنسبة ١٤,٤٣٪ في وقت كتابة المقالة.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٤٩,٣ مليار دولار، أي حوالي ٢,٨٪ أعلى من القيمة التي سجلتها قبل أسبوع.