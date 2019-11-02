عضو الكونغرس الأمريكي السابق رون بول يتلقى أول عملة بيتكوين له

تام شمس - السبت 2 نوفمبر 2019 05:48 مساءً - تلقى عضو الكونغرس الجمهوري السابق في تكساس والمرشح الرئاسي رون بول أول بيتكوين له (BTC)، حسبما ورد من عضو مجلس إدارة مؤسسة بيتكوين ومؤسس شركة باليت كريبتو لمحافظ بيتكوين، بوبي لي، يوم ٢٨ أكتوبر.

يمتلك رون بول الآن محفظة بيتكوين مطلية بالذهب

أعلن لي علنًا عن الهدية التي قدمها لبول في الثاني من نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم تحميل العملة في محفظة بيتكوين مطلية بالذهب والتي تنتجها شركته باليت كريبتو. وأضاف أنه تم إعطاء عناية فائقة لتخصيص المحفظة لتناسب عضو الكونغرس السابق بشكل أفضل:

"لقد كان الرقم التسلسلي الخاص AA٠٠٠٨٢٠ لتلائم عيد ميلاده! وهو يحب #اللون_الذهبي."

إن محافظ شركة لي هي محافظ مادية غير إلكترونية مخصصة للتخزين البارد للعملات المشفرة. ويشبه شكلها بطاقة الائتمان، كما أنها تحتوي على عبارة مرور للمحفظة تحت طبقة قابلة للخدش.

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حرية النقود

تلقى بول الهدية في مأدبة غداء أقيمت في قمة لايتكوين (LTC) ٢٠١٩، أيضًا بحضور مؤسس لايتكوين تشارلي لي، الذي قال إن الثلاثة جميعهم يشاركون بعض المثل العليا:

"نحن جميعًا #متحرون - الحرية الشخصية و #حرية_النقود."

يشتهر بول - وهو أحد منتقدي مجلس الاحتياطي الفيدرالي - معروف بالدفاع عن الذهب. وفيما يتعلق بعملة بيتكوين، أشار بول في يوليو إلى أنه يؤيد العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين لأنه يدعم العملات المتنافسة.

يتعارض موقف بول أيضًا مع أفكار عضو الكونغرس الأمريكي براد شيرمان، الذي يعتقد أن العملات المشفرة - التي من المحتمل أن تتنافس مع العملة الوطنية، أي الدولار - يجب حظرها.