المحلل بلان بي: ضعف الدولار يمكن أن يقلب نموذج الأسهم إلى التدفق لبيتكوين

تام شمس - السبت 2 نوفمبر 2019 05:48 مساءً - يقول مؤلف نموذج الأسهم إلى التدفق الشهير للتنبؤ بسعر بيتكوين (BTC) إنه سيكون سعيدًا إذا ظل ساريًا لمدة ١٢ عامًا.

بلان بي: نموذج الأسهم إلى التدفق ليس حتى ٢١٤٠

في مناقش على تويتر بدأت يوم ١ نوفمبر، قال الحساب المعروف باسم بلان بي أن الأداة، التي أثبتت دقتها للغاية، لم يتم تصميمها لتستمر إلى الأبد.

وكتب: "عادةً لا أستخدم نماذج إحصائية تزيد عن ١٢٠ عامًا في المستقبل. وسأكون سعيدًا إذا صمد النموذج حتى ١ أو ٢ أو ربما ٣ تنصيفات أخرى.

يقيس المخزون إلى التدفق سعر بيتكوين باستخدام العرض المتاح الحالي - المخزون - وعدد وحدات بيتكوين الجديدة التي تدخل التداول - التدفق.

ويقل تدفق بيتكوين إلى النصف تقريبًا كل أربع سنوات فيما يسمى تنصيف كتلة المكافأة. وكل حدث يقلل من مبلغ بيتكوين المدفوع إلى القائمين بالتعدين لإيجاد كتلة جديدة.

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وقد دخل زوج بيتكوين مقابل الدولار في مرحلة صعودية في الفترة التالية لكل من التنصيفات التي شهدتها حتى الآن.

"قيمة كل شيء آخر تتناقص"

كأصل ذو نسبة عالية من الأسهم إلى التدفق، تصنف بيتكوين مع الذهب باعتبارها نقيض العملات الورقية، والتي يمكن أن تزيد تدفقها بشكل كبير مقارنةً بسهمها. وقد أدت هذه الجودة إلى قيام العديد بوصف بيتكوين بأنه "ذهب رقمي".

على هذا النحو، وافق بلان بي أن النموذج قد لا يكون في يوم من الأيام قادرًا على مراعاة ضعف الدولار إذا انخفضت نسبة المخزون إلى التدفق أكثر. وعلى وجه التحديد، يتعلق الأمر بالوضع الراهن في نهاية فترة تعدين بيتكوين في عام ٢١٤٠.

ووافق أيضًا على فكرة أن قيمة بيتكوين لا تزيد، ولكن "قيمة كل شيء آخر في تناقص".