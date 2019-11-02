ديون الولايات المتحدة الوطنية تبلغ ٢٣ تريليون دولار - أكثر من مليون دولار لكل بيتكوين

تام شمس - السبت 2 نوفمبر 2019 05:48 مساءً - بلغ الدين الوطني للولايات المتحدة الآن أكثر من ٢٣ تريليون دولار، وفقًا للموقع الإلكتروني U.S Debt Clock.

وتجدر الإشارة إلى أن الدين لكل مواطن أمريكي هو ٦٩٢٤ دولارًا وأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ١٠٦,٦٥٪.

وقد تمت الإشارة إلى المعلم البارز في الأول من نوفمبر من قِبل مناصر بيتكوين، شخصية تويتر Rhythm، الذي قال أيضًا إن كل دولار من الدين القومي للولايات المتحدة يمثل، في الواقع، سببًا لشراء بيتكوين (BTC). كما قدم مستخدم آخر نقطة مثيرة للاهتمام مضيفًا:

"هذا يمثل أكثر من ١٠٠٠٠٠٠ دولار لكل ١ بيتكوين. Advertisements

"سوف تموت كل النقود الورقية"

يقول مضيف كيزر ريبورت ورجل أعمال العملات المشفرة، ماكس كيزر، أيضًا إن البنوك المركزية تساهم في نجاح بيتكوين في مقابلة أجريت مؤخرًا مع شركة هاكرمون للأخبار التقنية والتي نشرت في ١ نوفمبر.

فعلى سبيل المثال، تأثير السياسة النقدية للتخفيف الكمي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر البيتكوين:

"لقد وصل الأمر إلى الحد الأدنى عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى"التيسير الكمي اللانهائي" مؤخرًا عند حوالي ٣٣٠٠ دولار أمريكي. فالخدمات المصرفية المركزية العالمية على وشك الانهيار. [...] وسوف تموت كل النقود الورقية".

حسبما ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا، دق أنصار بيتكوين أجراس الإنذار، مشيرين إلى أنه منذ منتصف سبتمبر، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإنشاء مئات المليارات من الأموال الجديدة - أكثر من إجمالي رأس مال بيتكوين البالغ ١٦٥ مليار دولار - في غضون أيام فقط.