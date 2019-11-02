ما هو الفرق بين الاستثمار و التداول ؟ سؤال سنجيب عنه في هذا المقال من اجل فهم الاساسيات الاولية الفرق بين الاستثمار و التداول بحيث، الاستثمار و التداول طريقتين و قرارين مختلفتين للغاية في محاولة الربح داخل الأسواق المالية.

الفرق بين الاستثمار و التداول

الاستثمار

الهدف من الاستثمار هو بناء الثروة تدريجيا على مدى فترة طويلة من الزمن من خلال الشراء والقيام بعملية للتخزين ، و التنويع من الأسهم، وصناديق الاستثمار المشتركة ، والسندات وغيرها من أدوات الاستثمار. غالباً ما يعزز المستثمرون أرباحهم من خلال مضاعفة أو إعادة استثمار أي أرباح من الأسهم في أسهم أخرى إضافية. غالباً ما يتم الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة سنوات ، أو حتى عقود ، مع الاستفادة من الامتيازات مثل الفائدة ، والأرباح الموزعة ، و ارتفاع قيمة الأسهم على المدى البعيد.

في حين أن الأسواق تتقلب حتمًا ، فإن المستثمرين “سيخرجون” من الاتجاه الهابط لأسعار السوق مع توقع أن تنتعش الأسعار وأن يتم استرداد أي خسائر في النهاية. عادة ما يكون المستثمرون أكثر اهتمامًا بأساسيات السوق ، مثل نسب السعر / الأرباح وتوقعات الإدارة.

التداول

من ناحية أخرى ، ينطوي التداول على شراء وبيع الأسهم أو السلع أو أزواج العملات الرقمية المشفرة أو الأدوات الأخرى بشكل أكثر تواتراً ، وذلك بهدف تحقيق عوائد تفوق الاستثمار في الشراء والاحتفاظ به. وبينما قد يكون المستثمرون راضين بعائدات سنوية تتراوح من 10٪ إلى 15٪ ، فقد يسعى التجار أو المتداولون للحصول على عائد بنسبة 10٪ كل شهر.

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يتم توليد أرباح التداول من خلال الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا. والعكس صحيح أيضًا: أرباح التداول تتم عن طريق البيع بسعر أعلى والشراء بسعر أقل (يُعرف باسم البيع القصير) لتحقيق الربح في الأسواق المتراجعة. عندما ينتظر المستثمرون الذين يشترون ويحتفظون بمراكز أقل ربحية ، يجب على التجار تحقيق أرباح (أو أخذ خسائر) خلال فترة زمنية محددة ، وغالباً ما يستخدم أمر وقائي لإيقاف الخسارة لإغلاق المراكز الخاسرة تلقائيًا عند مستوى سعر محدد مسبقًا. يستخدم المتداولون في الغالب أدوات التحليل التقني ، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب العشوائية ، للعثور على أدوات التداول ذات الاحتمالية العالية.

أساليب التداول

يشير نوع المتداول “trader’s style” إلى الإطار الزمني أو فترة الإمساك التي يتم فيها شراء الأسهم أو السلع أو أدوات التداول الأخرى وبيعها . يصنف المتداولون عادة في واحدة من أربع الفئات التالية :

Position Trader – يتم الاحتفاظ بالمراكز (مركز البائع أو مركز المشتري) من شهر لآخر.

Swing Trader – يتم الاحتفاظ بالمراكز من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

Day Trader – المراكز مشغولة طوال اليوم دون أي فتور.

Scalp Trader – يتم الاحتفاظ بالمراكز من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق بدون وظائف ليلية.

يسعى كل من المستثمرين و المتداولين إلى تحقيق الأرباح من خلال المشاركة في السوق .و بشكل عام ، يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أكبر على مدى فترة ممتدة من خلال الشراء و الاحتفاظ . على النقيض من ذلك ، يستفيد المتداولون من كل من الأسواق الصاعدة والهابطة للدخول والخروج من المراكز (مركز البائع أو مركز المشتري) خلال فترة زمنية أقصر ، مع الحصول على أرباح أصغر و لكنها مكررة.